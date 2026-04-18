Qué fue de Daniela Blume: de estrella de ‘Gran Hermano’ a casada, con dos hijos y con OnlyFans

La industria de la televisión nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosos rostros que han marcado de una manera o de otra la industria del entretenimiento. En esta ocasión, realizaremos un breve repaso para recordar a Daniela Blume, una de las colaboradoras televisivas y de la radio que más presencia tuvo a principios de los 2000 y del 2010.

Alexandra García Mezcua, su nombre real, se adentró en el medio de la comunicación de manera muy particular. Estudió psicología en Canadá y fue stripper en Barcelona. Pero, por azares de la vida, saltó a la fama en Crónicas Marcianas, en 2003.

A lo largo de su carrera, ha sido colaboradora de formatos como Condició femenina, Vacances pagades, Supervivientes, Sálvame, Splash! Famosos al agua y Gran Hermano, entre otros. Además, ha sido presentadora de programas de radio muy escuchados en nuestro país. Pues, en su currículum figuran títulos como Ponte a prueba o No te cortes.

Todo ello sumado a su actuación en series de televisión y películas para la gran pantalla. Una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento que ha ido desapareciendo, poco a poco, del foco mediático. Y es que la vida de Daniela Blume ha experimentado un cambio de 180º si la comparamos con sus inicios en el medio.

A sus 41 años, Daniela Blume está casada y es madre de dos hijos

Debido al auge que experimentó OnlyFans, la comunicadora apostó por compartir también su propio contenido para adultos en la plataforma de pago. Una exposición con la que le ha ido bastante bien, pero fue en el 2023 cuando su vida cambió para siempre. Estaba embarazada.

En el 2024 dio a luz a su primera hija y, lejos de quedar aquí, se comprometió con su chico. Un romance del que presume orgullosa, aunque no le gusta dar detalles de su pareja ni de su vida privada.

La exposición que Daniela Blume tuvo hace unos meses se ha reducido notablemente. Ahora, la catalana es una mujer casada y madre de dos hijos. El pasado mes de febrero, compartió en su cuenta de Instagram que estaba a punto de dar a luz a su segundo bebé. Una etapa de su vida que ha recibido, una vez más, con mucha ilusión.

Por ello, aunque intenta preservar la identidad de sus hijos, suele compartir contenido de cómo está viviendo la maternidad. Con más de 375.000 seguidores en Instagram, la influencer también es profesora de yoga y guía de meditación. Una pasión que comenzó a crecer en ella, según varios medios, cuando se enteró de que iba a ser madre. Eso sí, la maternidad no ha apagado su lado más sexy, ni mucho menos.