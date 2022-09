El proyecto de Daniela Blume que nunca te hubieras imaginado: así ha cambiado su vida

Alexandra García Mezcua, más conocida como Daniela Blume, es un rostro conocido en la pequeña pantalla. Su carrera en los medios se extiende más de una década y su fama empezó por su aparición en ‘Crónicas Marcianas’ en Telecinco. Ahora ha dado un giro más que inesperado en su profesión.

Esta catalana ya suma los 36 años y la hemos podido ver en varios formatos con grandes audiencias en la televisión, como ‘Sálvame’, ‘Comer, beber y amar’ o ‘TNT’. Además, también participó en Supervivientes 2009, donde la audiencia pudo verla resistir durante 56 días a las condiciones extremas del formato. Años más tarde, se alzaba como segunda finalista en la edición de Gran Hermano VIP 5, que tuvo lugar en 2017.

Con su participación en los formatos, fue llegando a una audiencia cada vez más grande, por ello, iba sumando oportunidades a su currículum. Además del éxito que la hizo resaltar en la pequeña pantalla, esta también se ha movido por otros medios, como la radio o el cine.

En 2007 empezaba un nuevo proyecto en radio, se ponía al frente de ‘Ponte a Prueba’, un programa juvenil que los oyentes podían escuchar durante las noches en Europa FM. Se mantuvo con este programa hasta 2013 y después, pasó a presentar ‘No te cortes’ en Los 40, un formato muy similar al primero.

La carrera que despegaba años atrás ahora estaba mucho más asentada y empezó a ganar protagonismo en el sector por su trabajo. Con la fama llegaron las oportunidades y varios directores de cine se fijaron en ella para incorporarla en sus películas. Se estrenaba en la gran pantalla en 2013, con ‘Alpha’ y ha realizado varios cameos en películas de Santiago Segura, algunos de los títulos donde ha colaborado son ‘¡A todo tren! Destino Asturias’ o ‘Padre no hay más que uno’.

El nuevo proyecto de Daniela Blume

Una carrera plena que, ahora, ha dado un nuevo giro y es que esta presentadora ha decidido apostarlo todo por Only Fans. Esta plataforma de contenido para adultos tiene pago previo y ha conseguido tener un gran tirón en los últimos años. Daniela Blume ha encontrado en ella una gran fuente de ingresos para su carrera y una nueva forma de expresarse con su público. «Es mi proyecto más divertido y fructífero en el sentido económico» confesaba Daniela en una entrevista para El Confidencial.

La comunicadora confesó en Sálvame que con esta plataforma había llegado a ganar hasta 20.000 euros en un día, en gran parte, gracias a los miles de suscriptores que acumula en la aplicación. Puedo llegar a esta cantidad el primer día, con una foto de plano detalle de sus pechos y con ello, esta plataforma se convirtió en un proyecto que parece que la catalana no tiene intenciones de dejar.

Para ella, el contenido que sube en la plataforma es una manera de expresarse. «Me dedico a comunicar y con el Only comunico. También expreso mi intimidad, mi forma de sentir, de vivir el sexo, de entender el sexo y el amor. Es una ventana a una parte de mi más íntima que ni siquiera es toda mi intimidad porque toda es infinita» comentaba Blume sobre su nuevo trabajo en Only Fans.