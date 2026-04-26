Hito en la ingeniería civil: se confirma la autopista que conectará Marruecos y Portugal con un túnel submarino valorado en 800 millones de euros

Comienza a tomar forma un ambicioso proyecto que busca convertir el Atlántico en un «corredor de proximidad» con un presupuesto que supera los 800 millones de euros. La propuesta de una autopista entre Marruecos y Portugal a través de un túnel submarino ha entrado en una fase de planificación más concreta, la cual estaría apoyada por infraestructuras logísticas terrestres y conexiones marítimas complementarias. En Marruecos, la ruta enlazaría con vías de alta capacidad al norte de Tánger, mientras que en Portugal se integraría con la red del Algarve y la A22.

«Es un salto infraestructural que cambia la forma de entender el territorio», señalan los técnicos implicados en las primeras etapas del proyecto. Los ingenieros lo definen como un «proyecto modular» que se desarrollaría por para desarrollarse por fases sin interrumpir el tráfico regional, y la coordinación entre ambos países se articularía mediante un consorcio con estándares unificados de seguridad, interoperabilidad y sostenibilidad ambiental.

La autopista entre Marruecos y Portugal

El diseño principal contempla un túnel de doble galería, con carriles separados para cada sentido y un corredor técnico de emergencia. Los sistemas de ventilación combinarían extracción longitudinal y puntos de control presurizados, además de refugios y equipos avanzados de seguridad.

La solución técnica en estudio incluye tramos prefabricados sumergidos y excavación con tuneladoras adaptadas a la presión y a las condiciones geológicas del fondo marino. «No es ciencia ficción, es ingeniería compleja con márgenes de seguridad elevados», explican fuentes técnicas.

El presupuesto inicial supera los 800 millones de euros e incluye estudios previos, permisos, infraestructuras de acceso y fabricación de elementos clave. El coste total dependerá de factores como la geología, el riesgo sísmico y el modelo de financiación.

Fase 1: estudios ambientales, análisis geotécnicos y diseño preliminar.

Fase 2: construcción de accesos y zonas de ensamblaje.

Fase 3: ejecución de túnel y trabajos submarinos.

Fase 4: instalación de sistemas, pruebas y puesta en marcha.

El proyecto podría mejorar la conexión entre cadenas logísticas entre Europa y África y reducir los tiempos de viaje. Puertos, zonas francas y centros industriales en ambos lados del Estrecho podrían integrarse en un nuevo eje de intercambio.

Medio ambiente y seguridad

El entorno marino será uno de los aspectos más sensibles de la autopista entre Marruecos y Portugal. Se prevén estudios de impacto ambiental detallados para minimizar efectos sobre fauna, corrientes y ecosistemas.Desde el punto de vista estructural, se incorporarán sistemas de seguridad redundantes, sensores, compartimentos estancos y protocolos de evacuación avanzados para garantizar la protección del túnel.

El proyecto incluirá peaje automático, gestión inteligente del tráfico y monitorización en tiempo real. La infraestructura estará supervisada mediante modelos digitales que permitirán anticipar incidencias y optimizar el mantenimiento.El objetivo es ofrecer una experiencia de tránsito fluida, segura y constante.

El proyecto que contempla España

En la misma línea, existe un proyecto para construir un túnel que conecte España y Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. En marzo de 2025, el ministro español de Transportes, Óscar Puente, visitó Marruecos para profundizar en los detalles de esta iniciativa estratégica. Durante el encuentro, puso de relieve el interés de empresas españolas en participar en el desarrollo de la infraestructura, que aspira a convertirse en un eje clave para el transporte y el comercio entre Europa y África.

El proyecto contempla un túnel submarino de aproximadamente 42 kilómetros, de los cuales cerca de 28 discurrirían bajo el mar. Se trata de un desafío técnico de gran envergadura debido a la profundidad del Estrecho y a sus condiciones geológicas y marítimas. El trazado previsto, conocido como «Umbral del Estrecho», se situaría entre Punta Paloma en España y Punta Malabata en Marruecos, una zona de menor profundidad que facilitaría la construcción. La infraestructura incluiría tres galerías: dos destinadas al tráfico ferroviario de pasajeros y mercancías, y una tercera dedicada a servicios, mantenimiento y seguridad.

Aunque los plazos aún no están definidos con precisión, desde la Sociedad Española para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA) se estima que la obra podría completarse entre 2030 y 2040.

La futura conexión entre Europa y África mediante este túnel abriría nuevas vías para el comercio internacional, facilitando el flujo de mercancías y personas entre ambos continentes.

«La solución de base túnel excavado prevé la unión de la terminal marroquí ubicada en Tánger y la española situada cerca de Punta Paloma. La composición de las obras principales se muestra en los esquemas a continuación y estaría formada por dos túneles ferroviarios de vía única y sección circular de 7,90 metros de diámetro interior, una galería de servicio/seguridad de 6 metros de diámetro centrada entre los dos, y galerías transversales cada 340 metros, con un diámetro cada una de ellas de 6 metros.Desde el punto de vista de la seguridad, se prevé la ejecución de una Zona de Estacionamiento Seguro (ZAS) en el punto más bajo del túnel, que estaría provista de zonas de parada en los túneles ferroviarios, zonas de seguridad y zonas de intervención, así como de una galería de extracción de humos», detalla SECEGSA.