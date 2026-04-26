Guerra de Irán, en directo: cómo van las negociaciones, nuevos ataques, alto el fuego y última hora del estrecho de Ormuz

negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán han vuelto a fracasar este sábado tras el Donald Trump. El desplante ha provocado una reacción inmediata del presidente, que ha ordenado Pakistán, dando por roto cualquier intento de acercamiento. Lashan vuelto a fracasar este sábado tras el plantón del ministro iraní de Exteriores a. El desplante ha provocado una reacción inmediata del presidente, que ha ordenado cancelar el viaje de sus negociadores , dando por roto cualquier intento de acercamiento.

La tensión continúa en aumento y el líder estadounidense ha asegurado en Fox News que EEUU “tiene todas las de ganar”. Además, ha lanzado un mensaje directo al régimen de Irán y ha hecho hincapié en que “pueden llamarnos cuando quieran”, dejando claro que sus enviados “no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de nada”.

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