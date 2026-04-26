Guerra Irán - EEUU - Israel
Guerra de Irán, en directo: cómo van las negociaciones, nuevos ataques, alto el fuego y última hora del estrecho de Ormuz
Sigue en directo en OKDIARIO la evolución del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Sigue en directo en OKDIARIO la evolución de la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel.
Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán han vuelto a fracasar este sábado tras el plantón del ministro iraní de Exteriores a Donald Trump. El desplante ha provocado una reacción inmediata del presidente, que ha ordenado cancelar el viaje de sus negociadores a Pakistán, dando por roto cualquier intento de acercamiento.
La tensión continúa en aumento y el líder estadounidense ha asegurado en Fox News que EEUU “tiene todas las de ganar”. Además, ha lanzado un mensaje directo al régimen de Irán y ha hecho hincapié en que “pueden llamarnos cuando quieran”, dejando claro que sus enviados “no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de nada”.
La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo de máxima gravedad, con movimientos militares que mantienen en alerta a la comunidad internacional.
Intento de atentado contra Donald Trump
Arrancamos el directo este 26 de abril pendientes del intento de atentado contra el presidente Donald Trump, el cual ha sido evacuado este sábado por la noche de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton, en el que se celebraba el evento.