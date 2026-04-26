El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido en su red social, Truth Social, el vídeo de la entrada del presunto tirador, corriendo, a través de los pasillos del hotel donde se celebraba este sábado la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton, en Washington D.C. En las imágenes también se observan los disparos del Servicio Secreto que trataba de parar al hombre que intentó perpetrar de atentado contra Trump.

El mandatario estadounidense ha publicado este vídeo tras ser evacuado después de que se escuchasen varios disparos en el salón de baile del hotel en el que se celebraba el acto. El presidente de EEUU estaba sentado en el escenario, junto a su esposa, Melania; el vicepresidente, J. D. Vance, así como otros miembros del gabinete también asistían a la cena.

El Servicio Secreto detuvo a la persona relacionada con el incidente. Su nombre es Cole Tomas Allen, de la localidad de Torrance (California), profesor de 31 años. El presunto tirador portaba un rifle, una pistola y varios cuchillos, según un portavoz de la Policía de Washington.

«El hombre ha sido capturado, están investigando su apartamento en California. Es una persona que está muy enferma», confirmó el presidente de Estados Unidos durante una rueda de prensa después de su evacuación.

Según los medios locales, el atacante no llegó a entrar en la sala en la que estaban todos los miembros del Ejecutivo estadounidense junto a los periodistas corresponsales de la Casa Blanca. Además, pese a que en el vídeo pueden verse varios disparos del Servicio Secreto contra el atacante, las primeras informaciones apuntan a que no habría sido alcanzado por las balas, pero, en todo caso, ha sido examinado en un hospital cercano.

«Un actor solitario»

El jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, aclaró que «en este momento, todo parece indicar que se trata de un actor solitario, un pistolero solitario». El Servicio Secreto aclaró que el incidente ocurrió «cerca del área principal de control con magnetómetro».

El presidente de EEUU afirmó unas horas más tarde que interpreta los repetidos intentos de violencia en su contra como una prueba de su «relevancia histórica», y aseguró que no permitirá que estos incidentes condicionen su forma de actuar.

Trump aseguró sentirse «honrado» por ello, porque consideraba que ha logrado mucho en su trayectoria. El presidente se comparó con Abraham Lincoln. Sin embargo, evitó referirse a Ronald Reagan, quien sufrió un atentado en las inmediaciones del mismo hotel en 1981.

Trump ha sufrido tres intentos de asesinato. En el primer atentado, el mandatario norteamericano logró esquivar un disparo a la cabeza que finalmente sólo le provocó un daño en su oído.