Rocío Flores sobre su frío reencuentro con Gloria Camila en Madrid: “Está todo bien, no es el sitio para hablar”

La relación entre Rocío Flores y Gloria Camila Ortega vuelve a estar en el foco y no porque vaya precisamente bien. Tía y sobrina atraviesan un momento complicado en el que hay gestos de acercamiento, sí, pero la tensión sigue ahí. Después de semanas marcadas por rumores de distanciamiento e incluso supuestos bloqueos en redes sociales, ambas han coincidido en varios escenarios recientes. ¿Significa eso que han hecho las paces? No… Por el momento.

El primer movimiento llegó en la Feria de Abril, cuando coincidieron en la famosa fiesta de El Turronero. Las imágenes no tardaron en circular. En un vídeo posteado por Paz Padilla, se podía ver a ambas bailando, compartiendo espacio y dejando una sensación de aparente normalidad. Aquí comenzaron a fraguarse los rumores de reconciliación, aunque están lejos de eso.

Gloria Camila ha dado un paso y ha vuelto a seguir a Rocío Flores en redes sociales. Pero ese gesto no ha tenido respuesta recíproca, ya que Rocío no ha hecho lo mismo. Un detalle que explica la actitud distante de la hija de Antonio David Flores. Lejos de quedarse en Sevilla, la historia ha tenido una segunda parte en Madrid. En la zona de Fuente del Fresno, ambas fueron vistas con un grupo de amigos, disfrutando de una fiesta que había en el barrio.

Mientras Gloria Camila sujetaba al perro junto a su pareja, Rocío Flores se movía a su aire, bailando y manteniéndose en un plano distinto. Han coincidido, pero queda claro que existe una distancia. La relación entre ambas lleva tiempo dando bandazos dentro del entorno mediático de la familia Ortega-Flores. Durante años fueron uña y carne, con muestras públicas de complicidad constantes. Pero eso cambió. Y el silencio de los últimos meses no ha sido casual.

Las declaraciones tampoco ayudan a aclarar demasiado. Preguntada por la situación, Rocío Flores fue directa, aunque sin entrar en el fondo: «Está todo bien, pero no es el sitio para hablar de esas cosas» y, en la misma línea, añadió: «He ido con toda la familia, lo hemos pasado bien y ya está». Un mensaje que suena más a querer cerrar el asunto de cara a la galería y zanjar el enfado de manera privada, sin cámaras cerca.

Por su parte, Gloria Camila se mostró igual o incluso más cercana. Cuando se le pregunta por la posible reconciliación, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano responde: «Pues aquí estamos». Una respuesta que soltó con una sonrisa. Y cuando se le insistió, dejó caer la clave de la posible reconciliación: «Será en casa, se va a hacer en casa».

En todo este proceso, parece que el entorno cercano está jugando su papel. Álvaro García, pareja de Gloria Camila, quiso rebajar la tensión con un mensaje positivo: «Me alegro mucho de todo lo bueno». También dejó claro el cariño que siente por Rocío Flores, en un intento de normalizar la situación.

La imagen final lo resume todo. Las dos se marchan en el mismo coche, sí, aunque sin gestos, sin complicidad, con caras serias. Él, por su parte, se va en otro vehículo. Hay acercamiento y eso es evidente, pero también hay distancia… Y bastante.