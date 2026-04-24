Rocío Flores posa en exclusiva para COOL con el novio de Gloria Camila: la prueba de la reconciliación

El hecho de que Rocío Flores y Gloria Camila hayan podido dejar a un lado sus diferencias es una cuestión que ha generado todo tipo de rumores en los últimos días. Y más después de que se sabe que tía y sobrina se han reencontrado en la Feria de Abril. Por ahora, ninguna de las dos ha confirmado esta información directamente, pero lo cierto es que COOL tiene en exclusiva una fotografía que podría cambiarlo todo.

Durante la jornada del pasado jueves, 23 de abril, tuvo lugar la icónica fiesta de José Luis López Fernández, alias El Turronero, en El Real. Hasta allí se desplazó una larga lista de rostros conocidos de nuestro país, entre los que se encontraban Ortega Cano, Rocío Flores, Gloria Camila y el novio de esta última, Álvaro García. Dentro de la caseta, se desconoce si esta conocida familia compartió algún baile flamenco o brindó con los tradicionales rebujitos, pero lo cierto es que el gesto que tuvo la nieta de la apodada como La más grande con Álvaro deja entrever todavía más que ha retomado la estrecha relación que mantenía con su tía.

La imagen que lo cambia todo

COOL se trasladó hasta la capital hispalense para cubrir en primera persona la fiesta de El Turronero en la Feria de Sevilla, y fue entonces cuando consiguió que Rocío Flores y Álvaro García posaran para la cámara. Ambos estaban hablando de una manera animada en las afueras de la caseta y, al ser sorprendidos por la prensa, no dudaron en dejarse fotografiar. Una actitud que podría interpretarse como la prueba definitiva de que tía y sobrina han logrado perdonarse después de varios meses distanciadas.

Al mismo tiempo, esta imagen en exclusiva podría desmontar la teoría que ha circulado en las últimas semanas, la cual señalaba que Rocío habría expresado a Gloria Camila que no le gustaba que tuviera como pareja a Álvaro. De no ser así, también existe la posibilidad de que haya cambiado de opinión y, ahora, esté encantada de dicho romance.

Las declaraciones que presagiaron esta escena

Cabe destacar que, antes de que se produjera esta llamativa fotografía, COOL pudo hablar en exclusiva con Rocío y con Gloria y, lejos de mostrarse reacias a hablar sobre su distanciamiento, lo cierto es que aprovecharon su intervención para hacer hincapié en que no había ningún tipo de problema en su familia. Rocío, con un tono tranquilo y apaciguador, aseguró que se iba a centrar en disfrutar de la noche y que no tenía ninguna tensión con nadie. Por su parte, Gloria Camila destacó que «la familia era lo primero» y que «iba ante todo». Unas declaraciones que en su momento ya fueron una señal de acercamiento y que ahora han cobrado aún más sentido.