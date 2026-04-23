Sevilla, envuelta en farolillos, música y rebujito, ha sido el escenario perfecto para lo que muchos esperaban: el inicio de la reconciliación entre Gloria Camila Ortega y Rocío Flores. Tras semanas marcadas por la distancia, los rumores y hasta bloqueos en redes sociales, la Feria de Abril de la capital hispalense ha actuado como punto de encuentro —y de inflexión— en su relación. Ambas han coincidido en una de las citas más exclusivas del ferial: la gran fiesta organizada por José Luis López Fernández, conocido popularmente como El Turronero. Un evento que reúne cada año a rostros conocidos en un ambiente distendido y festivo.

Sin grandes aspavientos, pero con gestos significativos, tía y sobrina han dejado entrever que las tensiones podrían estar quedando atrás. La llegada de ambas no ha pasado desapercibida. Gloria Camila, fiel a la tradición, ha deslumbrado vestida de flamenca, apostando por un look elegante y muy acorde con el espíritu de la feria. Lo ha hecho además acompañada de su novio, Álvaro García, mostrando una imagen de estabilidad personal. Por su parte, Rocío Flores ha apostado por un estilismo más moderno, luciendo un llamativo corsé rojo que acaparó miradas, y ha llegado junto a Cayo Mohedano, cuya presencia ha sorprendido especialmente al tratarse de alguien que llevaba años sin acudir a esta multitudinaria celebración.

A su entrada, ambas han atendido brevemente a los micrófonos de este medio. Aunque ninguna ha querido profundizar en el conflicto que las ha distanciado, sus palabras han sido reveladoras. Rocío, con tono tranquilo, ha asegurado que «no hay tensiones» y ha dejado claro que su intención era centrarse en disfrutar de la noche. Una declaración sencilla, pero cargada de significado si se tiene en cuenta el contexto reciente. Por su parte, Gloria Camila se ha mostrado sonriente y relajada. Sin mencionar directamente a su sobrina, la hija de José Ortega Cano ha lanzado un mensaje que muchos han interpretado como una clara alusión: «La familia es lo primero y va ante todo», ha dicho.

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