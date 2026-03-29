Gloria Camila no se calla y dice lo que todos piensan sobre el baile de su padre, Ortega Cano

El nombre de José Ortega Cano ha vuelto a ocupar titulares en la crónica social después de protagonizar una escena inesperada durante un evento solidario celebrado en Madrid. El diestro, retirado de los ruedos desde hace años, sorprendió a los asistentes al concierto de Glenda Gaby con un baile espontáneo que terminó convirtiéndose en uno de los vídeos más comentados de la semana en redes sociales.

La actuación tuvo lugar en la conocida Iglesia de San Antón, un templo habitual de eventos benéficos y culturales en la capital. Allí, mientras la artista interpretaba su repertorio, el torero se dejó llevar por la música en una escena que llamó poderosamente la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Las imágenes del momento, publicadas posteriormente por la revista Diez Minutos, se difundieron con rapidez en internet. En cuestión de minutos comenzaron a circular comentarios, reacciones y memes que convirtieron el baile del matador en un fenómeno viral dentro del universo digital.

Un baile muy polémico

En el vídeo que ha circulado ampliamente por redes sociales puede verse a Ortega Cano completamente entregado al ambiente del concierto. Con un capote en la mano, el torero comenzó a realizar distintos movimientos al ritmo de la música mientras los asistentes observaban con sorpresa la escena.

La espontaneidad del momento fue uno de los elementos que más llamó la atención. En un instante concreto del baile, José incluso llegó a tumbarse en el suelo mientras continuaba encadenando gestos y posturas que recordaban, en cierto modo, a una improvisada coreografía.

El gesto fue recibido con aplausos por parte de algunos asistentes, aunque también provocó una avalancha de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraban la naturalidad del momento y la actitud desenfadada del torero, otros reaccionaban con humor o sorpresa ante la intensidad con la que vivió la actuación musical.

En cualquier caso, este episodio ha vuelto a situar a Ortega en el centro de la noticia y en OKDIARIO tenemos todos los detalles, incluso sabemos cuál ha sido al reacción de Gloria Camila.

Gloria Camila rompe su silencio

Ante la repercusión generada por las imágenes, quien no ha dudado en pronunciarse ha sido su hija, Gloria Camila Ortega. La joven fue abordada por los medios de comunicación y, lejos de esquivar el asunto, quiso salir públicamente en defensa de su padre. Como era de esperar, ha puesto voz a lo que muchos piensan sobre el baile de su progenitor: «Yo le he visto genial. Tiene una agilidad y una flexibilidad…».

Durante su encuentro con los reporteros de Europa Press, Gloria Camila se mostró sonriente y restó dramatismo a la situación. Según explicó, ella ha visto a su padre en perfectas condiciones y considera que el baile refleja simplemente que disfruta de un buen momento personal.

La tertuliana destacó además la buena forma física del torero, subrayando que conserva una agilidad notable. Con tono orgulloso, señaló que le ha visto moverse con una flexibilidad que muchas personas desearían mantener a su edad.

En su intervención también quiso relativizar las críticas que han surgido en redes sociales tras la difusión del vídeo. A su juicio, el hecho de que su padre se divierta y participe con naturalidad en un evento solidario debería interpretarse de forma positiva y no como motivo de burla o reproche.

Gloria Camila recordó además que Ortega Cano practica disciplinas como el yoga, el pilates y la danza, actividades que, según recalcó, contribuyen a mantener su movilidad y energía. En ese sentido, defendió que el baile no es más que una muestra de esa vitalidad.

No quiere hablar de Alejandra Rubio

Durante su último encuentro con un grupo de reporteros, Gloria Camila también fue preguntada por otros temas relacionados con la actualidad del mundo del espectáculo. Uno de ellos fue la reciente decisión de Alejandra Rubio de retirarse temporalmente de la televisión tras recibir críticas por anunciar su segundo embarazo en exclusiva.

La hija de Ortega Cano evitó pronunciarse de forma tajante sobre el asunto, aunque mostró comprensión hacia la situación de la joven colaboradora. Según señaló, si alguien siente la necesidad de apartarse del foco mediático durante un tiempo, está en todo su derecho de hacerlo.

En los últimos meses, Gloria Camila también ha sido objeto de comentarios sobre posibles distanciamientos personales dentro de su entorno. Sin embargo, durante su intervención prefirió no entrar en detalles y mantener un perfil discreto respecto a su vida privada.

La colaboradora se limitó a explicar que ha decidido «cerrar más el círculo» en su vida personal, una expresión con la que dejó entrever que ha optado por centrarse en un grupo más reducido de personas de confianza. En cualquier caso, aseguró encontrarse en un momento de tranquilidad y estabilidad.

Mientras tanto, el baile de Ortega Cano continúa circulando por redes sociales como uno de los vídeos más comentados de los últimos días. Lejos de apagarse, el episodio ha vuelto a demostrar cómo un gesto espontáneo en un evento público puede convertirse, en cuestión de horas, en uno de los temas más comentados del momento.