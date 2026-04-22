La compañía de Rocío Flores en la Feria de Abril que podría avivar su distanciamiento con Gloria Camila

Rocío Flores y Gloria Camila continúan distanciadas. Tía y sobrina dejaron de seguirse en sus respectivas redes sociales el pasado mes de marzo y, desde entonces, la teoría que más se repite es que Manuel Cortés estaría detrás de este distanciamiento. Ninguna de las dos ha confirmado que esto sea cierto, ya que han preferido mantener los verdaderos motivos de su enfado bajo la más estricta intimidad. Sin embargo, de ser verdad que el hijo de Raquel Bollo esté involucrado, lo cierto es que la última fotografía que ha compartido Rocío en su perfil de Instagram podría no sentar del todo bien a su tía.

Debido a su estrecha relación, Gloria Camila y Rocío han disfrutado juntas, en infinidad de ocasiones, de la Feria de Abril de Sevilla. Sin embargo, este año todo ha cambiado, y ambas han tenido que optar por planes por separado al no haber sido capaces de dejar a un lado sus diferencias. Como era de esperar, ha sido inevitable que muchos se planteen la posibilidad de que podrían encontrarse en el Real, y aunque por ahora no ha trascendido que esto haya ocurrido, lo cierto es que cabe destacar que la compañía que ambas han elegido es muy diferente.

Al mismo tiempo que Gloria Camila ha vivido por primera vez una de sus citas favoritas del año con su actual novio, Álvaro García, Rocío ha compartido en sus redes que ha elegido a Amor Romeira y a Olga Moreno para disfrutar de los rebujitos y el flamenco típico de esta fiesta andaluza. Aunque no han sido las únicas, ya que junto a ellas también se encontraban Raquel y Alma Bollo. El gran ausente en esta foto grupal que ha trascendido es Manuel Cortés, aunque todo indica que estaría en la misma caseta, ya que es habitual que esté junto a su hermana y su madre en esta semana festiva de la capital hispalense.

Esta escena deja claro que, al mismo tiempo que Gloria Camila ha manifestado públicamente que no quiere mantener ningún tipo de relación con Manuel, Rocío Flores no tiene ningún problema en continuar su amistad con el artista y con su familia. Es por ello por lo que esta compañía podría llegar a avivar aún más el distanciamiento entre tía y sobrina, las cuales parecen tener posturas muy diferentes.

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En medio de la expectación generada por el posible reencuentro entre la hija y la nieta de La más grande, Gloria Camila no ha dudado en pronunciarse al respecto. La joven ha asegurado que no tendría ningún inconveniente en saludar a Rocío Flores si coincidiera en la Feria con ella. «Sé que viene a la feria y, si nos vemos, será una maravilla para las dos. Todo perfecto y ya está. La feria está para disfrutar, para estar con tu gente y para bailar mucho», afirmaba. Sin embargo, su actitud cambia al referirse a Manuel Cortés. En ese caso, reconocía que «no tenía nada que decir», lo que deja entrever que, si coincidieran, podría producirse un momento incómodo, especialmente si el cantante se encuentra acompañado por Rocío. Una postura que da que pensar que la compañía por la que ha optado la hija de Antonio David para la Feria de Abril podría avivar aún más la polémica.