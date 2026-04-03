Rocío Flores, entre Gloria Camila y Manuel Cortés, toma una decisión crucial esta Semana Santa

La Semana Santa nos está dejando muchas imágenes y, mientras vemos familias unidas por ver los pasos en alguna de las ciudades, hay otras que han partido caminos y se están buscando nuevas tradiciones. Rocío Jurado era una mujer muy fiel a las celebraciones y era el pegamento de la familia, manteniendo a todos sus miembros unidos. Desde hace tiempo, cada uno va por su propio lado y llenan los platós de alegatos, lágrimas y confesiones que parecen eternas. Aun así, siempre nos sorprenden. Después de la ruptura familiar con su tía, Gloria Camila, vemos cómo Rocío Flores ha escogido hacer su propia vida y en silencio.

La hija de la tonadillera lleva acaparando titulares durante los últimos días, después de que se conocieran sus varios escarceos con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo. En su reciente entrevista en el programa ¡De Viernes!, aseguró que Gloria Camila había sido infiel a varias parejas con él y a través de sus palabras, siguió diciendo: «Hemos sido disfrutones, de forma esporádica. Durante una etapa, mucho más continua y, a veces, menos. Nos veíamos cuando queríamos y podíamos u otros momentos en los que ella no estaba con su pareja o su relación se encontraba mal», afirmaba Cortés. Lo peor es que Junquera, madre de su hija, se enteraba en ese directo de las infidelidades de él hacia ella. Un drama que va a seguir trayendo cola.

Rocío Flores en medio de la tormenta

La tercera en discordia en este asunto es Rocío Flores, la cual estaba en medio de ambos y parece que ha salido más perjudicada de lo que se esperaba. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores lleva viviendo su particular penitencia desde que su tía Gloria Camila decidió cerrar su círculo, dejándola a ella fuera e interponiendo así una barrera que ha supuesto un varapalo para quien ha sido casi una hermana. Al principio, la nieta de Rocío Jurado se mostró muy dolida. Sus intervenciones en los platós eran las de una colaboradora a punto de las lágrimas cuando se le preguntaba por esta inesperada ruptura.

Pero de ahí pasó al enfado, a la defensa y al silencio. Y eso que en este distanciamiento no han dejado de aparecer otros personajes. ¿El último? Manuel Cortés, que, en esta historia, es el tercero en discordia. En la entrevista, el hijo de Raquel Bollo señalaba a Rocío Flores como «la apagafuegos» siempre que su tía lo había necesitado, mientras que el cantante afirmaba que le tenía un especial cariño. La nieta de Rocío Jurado tampoco se calló y, dolida, ha reconocido que le parece «infantil y surrealista» que su tía le haya hecho un unfollow en Instagram, ya que sabía que haciendo eso iba a filtrarse su ruptura. A todo esto lo calificó como deleznable, algo que ha molestado bastante a Gloria Camila.

La hija de Rocío Carrasco toma su propio camino en Semana Santa

La historia, que parece sacada de una telenovela, ha provocado que Rocío Flores tome su camino esta Semana Santa y ha hecho lo más inteligente, que es, por el momento, guardar silencio y no echar más leña al fuego.

La hija de Rocío Carrasco no es de las que explotan… Se toma su tiempo, reflexiona, analiza bien los pros y los contras y, sobre todo, vela por su paz mental, que es lo que más le importa después de lo sucedido. Y en eso está, volcada en su trabajo en televisión y escuchando lo que dicen unos y otros, hasta que llegue su momento. Una forma de ser que le ha hecho separarse y seguir su propio camino esta Semana Santa.