Pablo Alborán rompe con Juan Sesma: del «mi novio» al «estoy disponible» en apenas unos meses

Pablo Alborán y Juan Sesma han puesto fin a su relación. Lo han hecho apenas unos meses después de que su romance saliera a la luz. Fue el pasado mes de febrero cuando una fotografía compartida por el fotógrafo, diez años menor que el cantante, confirmó lo que hasta entonces eran rumores. En ella, Juan Sesma se refería al artista malagueño como «mi novio». Sin embargo, la historia de amor parece haber llegado a su final antes de lo esperado.

La ruptura se produce en un momento especialmente intenso para Pablo Alborán, que se encuentra inmerso en plena gira. Por el momento, no han trascendido los motivos de la separación, aunque el propio cantante dejó una pista que no pasó desapercibida para sus seguidores. Durante un concierto en Mérida, una espectadora le lanzó una propuesta inesperada al pedirle que fueran «cuñados». La respuesta del artista fue tan breve como reveladora: aseguró que estaba «disponible».

La información, adelantada por el periodista Javi de Hoyos, corrió rápidamente como la pólvora entre los seguidores del cantante. Ante las dudas de quienes cuestionaban la veracidad de la noticia, el periodista se puso en contacto con personas cercanas al entorno de Alborán. La respuesta fue clara: «la relación con Juan Sesma ya forma parte del pasado». Eso sí, las mismas fuentes aseguran que ambos mantienen una relación cordial y que la ruptura se ha producido en buenos términos.

Este detalle invita a pensar que no habría terceras personas implicadas en la separación, aunque ninguna de las dos partes ha querido pronunciarse públicamente sobre las causas que han llevado al fin de la relación. Como suele ocurrir en estos casos, el silencio ha alimentado todavía más las especulaciones.

Lo cierto es que las señales de crisis llevaban semanas acumulándose. Los más observadores ya habían detectado movimientos sospechosos en las redes sociales. Poco a poco, las imágenes que ambos compartían juntos fueron desapareciendo de sus respectivos perfiles. Aunque muchas parejas optan por proteger su intimidad eliminando contenido personal, en esta ocasión el gesto parecía esconder algo más.

La confirmación definitiva para muchos llegó después. Pablo Alborán dejó de seguir a Juan Sesma en redes sociales, un movimiento que disparó las alarmas entre sus seguidores y que terminó alimentando los rumores de ruptura. Ahora, con la información ya confirmada por su entorno, todo apunta a que la pareja ha decidido tomar caminos separados. Sin escándalos, sin reproches públicos y con una relación cordial, pero con una historia sentimental que ya ha llegado a su punto final.