Pablo Alborán, aterrorizado durante su entrevista en TVE: “¡Hijo de perra!”

El cantante y actor Pablo Alborán ha sido el primer invitado este martes 5 de mayo de Al cielo con ella en TVE. El músico ha creado canciones que son historia del pop español, como Solamente tú o Saturno. No ha dejado de adentrarse en todos los aspectos de la música, además del mundo de la interpretación. La leyenda del pop español ha presentado su gira más íntima, El Global Tour KM0. Alborán, además, ha vivido un momento tenso y aterrador durante su entrevista con Henar Álvarez.

«Soy muy intenso»

«Una cosa son las películas y otra cosa es la mirada en el momento oportuno», ha dicho Pablo Alborán con respecto a su visión del amor, además de añadir: “Soy romántico y ya está. He sido muy intenso y soy intenso, para lo bueno, para lo malo y para todo. Soy una persona sensible, yo le doy lugar a las emociones mías, del otro, y eso hace que el mundo avance». Ha añadido que ya desde su adolescencia, escribía sobre el amor igual que ahora: «Desencuentro lo escribí con 12 años sobre cosas que no me pasaban. Yo recogía las historias que veía sobre mi familia, mis amigos y de pronto me dejaba llevar por ese camino».

“Veo que escribo canciones desde la soledad y de pronto hay una persona que tiene otra historia completamente diferente. Hay personas que no tienen nada que ver con pensamiento social, político, y, de pronto, se unen a través del arte de una película, de una canción y eso inspira mucho. Nos llegamos a poner de acuerdo realmente cuando nos dejamos de tanta tontería y dejamos que la piel actúe», ha reconocido también Pablo Alborán.

El susto de Pablo Alborán

Hacia el final de la entrevista, Alborán ha hablado de su faceta como actor, que ha comenzado con la serie Respira de Netflix. El cantante ha admitido que es un gran fanático del cine de terror, algo que también ha confesado ser Henar Álvarez.

Alborán ha deseado que Ryan Murphy (creador de series como American Horror Story) le llamara para protagonizar alguna producción. En ese momento ha sonado el teléfono del plató, el cantante ha respondido y una voz le ha preguntado cuál es su película de terror favorita. Mientras contestaba, alguien disfrazado de Ghostface, el asesino de la saga Scream, ha aparecido por detrás de él y le ha dado un susto brutal. «Hijo de perra», ha soltado Alborán mientras que lpresentadorara le abrazaba mientras se reía.