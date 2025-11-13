Pablo Alborán confiesa el curioso motivo por el que tuvo que incluir una última canción en su álbum

Pablo Alborán entra en el club de los invitados que más veces han acudido a El Hormiguero, en concreto ya van 20 con la de este miércoles, por lo que entró en el conocido como Club Platino del programa, recibiendo un carnet, una taza especial y un impresionante reloj de una marca de lujo como regalos. El artista llega en un gran momento, estrenando su nuevo disco, titulado KM0 y la segunda temporada de la serie Respira, en la que debuta como actor en Netflix.

Entre las canciones de este nuevo disco se encuentra Mis 36, un tema que no estaba previsto que entrase en el disco, pero que al final decidió incluir gracias a sus fans. «Subí una estrofa en redes sociales y la gente le gustó mucho, así que tuve que pararlo todo para poder incluirla en el álbum, que ya estaba terminado», una decisión que obligó a cambiar muchas de las cosas que ya estaban preparadas, como el diseño del libreto, fotos y otras muchas cosas que deben estar listas antes de un lanzamiento tan potente como el del malagueño.

Tal y como ha explicado, se trata de una canción que habla del «amor propio». En ella explica que «a veces hay que ponerse en primer lugar. Yo te quiero, pero tengo que sentir que me quieres», de esta manera explica las complicaciones que surgen en las relaciones de pareja.

Según el propio Pablo Alborán, el significado de la letra puede cambiar según la persona que lo escuche: «Habla de una posible despedida o no, depende de cómo se interprete». Esta interpretación recuerda mucho a Marioneta, el primer single de Andy, que él mismo asegura que habla de una ruptura amorosa, pero la mayoría de la gente interpreta que habla de su relación profesional y de amistad con Lucas, su compañero de grupo durante más de 20 años.

Hablando de amor, Pablo Motos ha querido recordar que lleva 30 años con Laura Llopis, su mujer y jefa de guion de El Hormiguero, por lo que hablaba desde la experiencia. «Una cosa es enamorarse y otra cosa es convivir. Hay que acostumbrarse a las cosas de la otra persona que no te gustan. Hay que estar dispuesto a cambiar, ya que cada persona cambia», decía.

Pablo Alborán confirma que no tiene pareja

El malagueño no ha tenido problema en explicar que ahora mismo está libre, pero que igualmente conoce a muchos amigos que «tienen miedo a empezar una relación, a convivir, a decir te quiero». A los espectadores les ha dejado claro que las relaciones no son tan idílicas como «cuentan en las películas», ya que es un trabajo de «día a día» y en el que pueden aparecer problemas sin esperarlos.

Alborán también ha explicado a los espectadores de El Hormiguero cómo ha llegado a meter una canción con una artista japonesa en su disco. La elegida es Lilas, con la que ha cumplido su sueño de trabajar con música asiática. Todo ocurrió gracias a un productor colombiano que vive en Japón que ayudó a encontrar a esta artista japonesa, que ha grabado su parte de la canción Perfectos imperfectos completamente en japonés.