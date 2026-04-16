La gran confesión de Pablo Alborán en ‘El Hormiguero’. «Me desmayé en un avión»

Este miércoles 15 de abril, Pablo Alborán ha visitado el plató de El Hormiguero en Antena 3. Pablo Motos y el cantante malagueño hablarán de la gran gira que comenzará en los próximos días y con la que visitará España y Portugal. Este tour comenzará en el mes de abril en la ciudad de Lisboa y no parará hasta el mes de agosto en Coruña. Además, el cantante viajará hasta México en el mes de octubre, recorriendo las principales ciudades del país azteca en apenas unas semanas.

Nada más empezar la entrevista, Motos le ha preguntado a su invitado sobre su miedo a volar y cómo estuvo a punto de morir: «Cuando me subí en ese avión, yo me tomé un té en un país que no voy a decir cuál para no estigmatizar, pero es verdad que cuando sales de tu país tienes que llevar cuidado por una cuestión de bacterias. Yo me empecé a encontrar mal. Me tomé el té caliente y cuando me lo tomo, me empiezo a encontrar aún peor. Dije: Me voy a tomar otro té, un té de jengibre. Entonces, cuando me lo estoy tomando, veo que me estoy poniendo realmente peor. Y no lo tomé más.

Y aunque Alborán ha preferido no decir el trayecto del viaje, desde El Hormiguero han dado a entender que fue de Miami a México. El cantante no lo ha aclarado, pero ha dicho: «Me subo en el avión y allí me empiezo a encontrar mal. El avión empezó a despegar, y entonces me desmayé. Se me pusieron los ojos para atrás. Empecé a convulsionar. El caso es que pararon el avión en plena pista de aterrizaje. El caso es que, cuando ya me despierto, resulta que fue una intoxicación por un agua·».

Sobre ese incidente, Pablo Alborán ha desvelado además que: «Yo llevaba hablando una semana con un artista que se llama Humbe, que yo adoro, para colaborar y tal. Que, precisamente, delante de mí había un chaval muy tapado. Cuando paran el avión, me sacan de él en ambulancia y yo».

Y para terminar con la anécdota, Alborán ha dicho: «Cuando llego al hotel, en la recepción vomité. Lo mejor de todo era mi repre gritando; ¡Vamos, sí, échalo!» ¡Vamos, fuera, fuera! La cuestión es que yo a la media hora me encontraba mejor. Pero resulta que cuando llego a la recepción del hotel y me pongo a hablar con este artista que os digo, me dice: ¿Qué tal la borrachera?’ Y le digo,: ‘¿Qué borrachera, qué dices? Y me dice: Yo era el que estaba delante de ti en el avión».