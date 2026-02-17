El toque de atención de Pablo Alborán a Broncano en ‘La Revuelta’: «No fuiste»

El pasado lunes 16 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega de La Revuelta de esta semana. De esta forma, tanto Broncano como su equipo dieron la bienvenida a Pablo Alborán, uno de los artistas más reconocidos de nuestro país. La charla comenzó hablando de las borrascas que están asolando la Península desde hace un tiempo. «Hay un viento muy joven, un poco desagradable. España entera está un poco así», comentó el invitado del programa que se graba en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Todo ello mientras Broncano no dudó en celebrar el regreso de los vecinos de Grazalema. «Nos alegramos de esa vuelta a la normalidad», añadió el cantante. Fue entonces cuando el presentador de La Revuelta confesó a su invitado que tenía preparado un kit de supervivencia, lo que provocó que el malagueño le sorprendiese con una anécdota.

«Bueno… tuve un momento de mi vida, un mes, en el que yo también lo tuve muy preparado», reconoció el invitado de La Revuelta. Todo sucedió poco después del apagón que paralizó a todo el país: «Yo tengo un pequeño generador en casa por los estudios de grabación para que no se vaya la luz y pierda lo hecho». Además, compartió una anécdota de lo ocurrido aquel día donde España se quedó sin electricidad. Mientras todos entraron en pánico, Pablo se encontró a su hermano en el sofá tomando whisky: «Me dice ‘tú tranquilo, hasta que no veas un caza, otro caza… no va a pasar nada’. Yo flipé», aseguró, provocando las risas de los allí presentes. Acto seguido, el músico entregó un par de regalos al presentador, que eran una sudadera de su gira y una petanca. Se trataba de un claro guiño a la propuesta de La Revuelta de hacer un torneo tras el reproche de una espectadora por un comentario del jiennense respecto a este juego que, al parecer, a Pablo Alborán también le gusta.

«Vendrás, ¿no?», invitó David Broncano. El malagueño no tardó en responder: «Me pareció muy divertido. En los parques estás con gente mayor. Y a veces se nos olvida que de ellos tenemos mucho que aprender». Mientras charlaban, presentador e invitado se echaron una partida. A cambio, Pablo Alborán recibió una huevera con «dos pares de huevos», como aseguró el jiennense.

Debido a estos regalos, acabaron hablando de rutinas, concretamente del desayuno que el artista toma a diario. Se trata de huevo frito con lomo embuchado cortado fino, pan de centeno, aguacate y un cuenco de frutas con yogur. Eso sí, quiso aclarar algo: «Si me levanto tarde, algo menos».

Poco después, y como suele ser habitual en la dinámica del programa, el público que asistió al programa no tardó en pedirle entradas para la gira. Momento que Pablo Alborán aprovechó para dar un tirón de orejas al jiennense: «La última vez te invité para el Movistar Arena con dos pases… y no fuiste». Fue entonces cuando invitó a todo el público a su concierto en Madrid, incluido a Broncano: «Y esta vez vienes».