Las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos han aumentado un 2,4% en 2025, según revela un nuevo informe del grupo de investigación Rhodium Group publicado este lunes.

Este incremento marca un cambio significativo tras dos años consecutivos de descensos en la contaminación atmosférica del país norteamericano. El estudio señala que las emisiones crecieron más rápido que la economía estadounidense, que se expandió un 1,9% el año pasado.

El análisis, basado en datos preliminares de actividad económica y energética, sitúa las emisiones totales de Estados Unidos un 6% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia de 2019 y un 18% por debajo de los registrados en 2005. Sin embargo, el repunte de 2025 revierte la tendencia de desacoplamiento entre crecimiento económico y emisiones observada durante 2023 y 2024, cuando la economía creció mientras las emisiones disminuían.

Calefacción y carbón

El sector de los edificios emerge como el principal responsable del aumento de las emisiones en 2025, con un incremento del 6,8%. Las temperaturas invernales más frías registradas durante el año impulsaron una mayor demanda de calefacción en hogares y edificios comerciales.

Como la mayoría de las viviendas en las regiones con temperaturas más bajas dependen del gas natural y otros combustibles fósiles para climatización, la combustión directa de estos combustibles elevó las emisiones en 56 millones de toneladas métricas de CO₂ equivalente.

El sector eléctrico registró el segundo mayor aumento, con emisiones que subieron un 3,8% respecto a 2024. Este incremento se debió principalmente a un repunte del 13% en la generación de electricidad a partir de carbón, un combustible altamente contaminante. Los precios del gas natural subieron un 58% en 2025 en comparación con los niveles muy bajos observados el año anterior, lo que incentivó a las plantas eléctricas a quemar más carbón.

Demanda eléctrica récord

La demanda total de electricidad aumentó un 2,4% en Estados Unidos durante 2025. Los centros de datos, las operaciones de minería de criptomonedas y otros grandes consumidores comerciales impulsaron el mayor aumento de consumo eléctrico. Este crecimiento se concentró especialmente en Texas, la región del Atlántico Medio y el valle del río Ohio, según el informe de Rhodium Group.

A pesar del aumento en el uso de carbón, la energía solar experimentó el mayor crecimiento entre todas las fuentes de generación eléctrica. La producción solar se disparó un 34% en 2025, su mayor tasa de expansión desde 2017. Este crecimiento elevó la participación de fuentes de energía con cero emisiones al 42% de la red eléctrica estadounidense, un punto porcentual más que en 2024.

Transporte estable

El sector del transporte, que sigue siendo el mayor emisor de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, mantuvo sus emisiones prácticamente estables con un incremento de apenas el 0,1%.

Este resultado contrasta con el aumento récord en la actividad de viaje por carretera, que creció un 1% hasta octubre de 2025, marcando el quinto año consecutivo de récord en el tráfico rodado del país.

La clave de esta desconexión entre más viajes y emisiones estables radica en la creciente eficiencia de la flota de vehículos. Los vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables representaron casi el 10% de las ventas de automóviles y camiones ligeros en 2025. Los híbridos tradicionales sumaron otro 12% de las ventas, con un fuerte crecimiento del 25% respecto a 2024.

Industria al alza

Las emisiones del sector industrial crecieron un 1,3% en 2025, reflejando un modesto aumento en la producción total. El incremento fue impulsado por subindustrias intensivas en emisiones como productos químicos, metales primarios y producción de minerales no metálicos. Por su parte, las emisiones del sector de petróleo y gas se mantuvieron casi planas, con un aumento de apenas el 0,5% pese al incremento de la producción.

La intensidad de metano en los sistemas de gas y petróleo ha disminuido un 44% y un 62% respectivamente entre 2015 y 2025. Esta reducción se debe a regulaciones estatales y federales combinadas con mejores prácticas de producción, especialmente en la reducción de venteo de metano.

Perspectivas inciertas

El informe de Rhodium Group advierte que las emisiones de Estados Unidos en 2025 aún no reflejan el impacto de las políticas promulgadas por el Congreso 119 y la administración Trump.

Los investigadores proyectan que estos cambios normativos podrían tener efectos crecientes en los próximos años, especialmente si la demanda de centros de datos continúa aumentando y la red eléctrica responde con más generadores fósiles en lugar de recursos limpios.

La administración Trump también ha iniciado acciones para detener la recopilación y publicación de múltiples datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático, lo que dificulta el seguimiento preciso de las emisiones estadounidenses, el segundo mayor emisor mundial de gases contaminantes.

Trayectoria opuesta a la de China

Las emisiones de Estados Unidos muestran una trayectoria opuesta a la de China, el mayor contaminante mundial, que en 2025 ha logrado mantener sus emisiones prácticamente estables con un aumento de apenas el 0,4%.

El gigante asiático conectó 212 gigavatios de nueva capacidad solar a la red entre enero y agosto de 2025, más que toda la capacidad solar instalada en territorio estadounidense. La energía solar china creció un 46% en el tercer trimestre, mientras los vehículos eléctricos redujeron las emisiones del transporte un 5% en el país asiático.

El problema del carbón

El contraste entre ambos países resulta especialmente revelador en el uso del carbón, el combustible fósil más contaminante. Las emisiones de Estados Unidos vinculadas al carbón aumentaron un 7,5% en 2025, mientras que en China el incremento fue de apenas el 0,3% pese a que el país asiático genera más del 31% de las emisiones globales de CO₂.

Los analistas del Global Carbon Budget señalan que China se encamina hacia su pico de emisiones, un hito simbólico que marca el punto de inflexión hacia una economía más limpia.