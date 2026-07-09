Hasta el alcalde de Nueva York clama contra Argentina: «¡Robo a Egipto!»

La polémica eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sigue acumulando capítulos. Después de las duras críticas de la Federación Egipcia de Fútbol y del seleccionador Hossam Hassan por la actuación arbitral en la derrota por 3-2 frente a Argentina, el debate ha dado un salto inesperado al ámbito político. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aprovechó un acto institucional para mostrar públicamente su opinión sobre el encuentro y aseguró que la selección africana fue perjudicada.

El partido de octavos de final del Mundial 2026 terminó con una remontada de la vigente campeona del mundo ante una Egipto que llegó a disponer de una ventaja de dos goles. Pero Argentina reaccionó en el tramo decisivo del choque y acabó clasificándose para los cuartos de final. Sin embargo, el desarrollo del encuentro quedó marcado por varias decisiones arbitrales más que polémicas que encendieron al conjunto egipcio y al público general.

La intervención (o no) del VAR fue demasiada decisiva en el marcador final. Con el 0-1 aún favorable a Egipto, el árbitro francés François Letexier anuló un gol de Mostafa Zico tras revisar una acción ocurrida más de veinte segundos antes de que el balón acabara en la portería. Posteriormente, el delantero egipcio volvió a marcar para colocar el segundo, aunque la reacción argentina terminó dando la vuelta al resultado con los tantos de Romero, Leo Messi y Enzo Fernández.

Precisamente en la jugada del gol definitivo de Argentina también surgió otra de las grandes reclamaciones del combinado africano. Egipto pidió un penalti por un presunto agarrón de Alexis Mac Allister sobre Hamdy Fathy, una acción que ni el colegiado señaló ni fue revisada por el VAR, según denunció posteriormente la federación del país.

Zohran Mamdani apoya a Argentina

La controversia ha seguido creciendo desde entonces y ha encontrado un eco inesperado en Estados Unidos. Durante una presentación dedicada a un plan de mejora del transporte público de Nueva York, Zohran Mamdani sorprendió a los asistentes al introducir una referencia al Mundial de fútbol mientras explicaba los beneficios de la reducción de los tiempos de desplazamiento en autobús.

🤯 Hasta el ALCALDE de NUEVA YORK ‘RAJA’ del ARBITRAJE a ARGENTINA: 👉 «ROBO A EGIPTO»👈 pic.twitter.com/hGl9VdUziS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 9, 2026

El alcalde explicó que ahorrar tiempo en los trayectos diarios permitiría dedicar más horas a la familia o a los amigos y concluyó su intervención con una frase que rápidamente se hizo viral: «Significa estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer».

La declaración llegó en mitad de un discurso centrado en el proyecto denominado «Next stop: fast buses, better service», destinado a mejorar el sistema de autobuses de la ciudad. El comentario fue recibido con aplausos por parte del público presente y amplificó aún más la repercusión internacional que ya había generado el encuentro entre Argentina y Egipto.

Las palabras de Mamdani se suman a las numerosas críticas aparecidas tras el partido, alimentando un debate que ha trascendido el ámbito estrictamente deportivo, poniendo en duda la actuación del cuerpo arbitral en este encuentro que llevó a Argentina hasta los cuartos de final del Mundial 2026.