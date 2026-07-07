Hassan, seleccionador de Egipto, denuncia «presiones de Argentina al árbitro» para remontar

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, ha denunciado «presiones de Argentina al árbitro» durante el partido de octavos de final en el que la albiceleste remontó un 0-2 y que estuvo cargado de polémica. El entrenador ha señalado que la derrota es «injusta» y que sus rivales cometieron varias faltas de «respeto» hacia sus futbolistas, además de lamentar que no se viese «juego limpio». Todo esto, le lleva a hablar de una «influencia de factores externos en el resultado», que terminó siendo favorable a la vigente campeona.

Los jugadores de Egipto hablaron incluso de un «amaño» del partido por parte de los argentinos, al conseguir remontar el choque. De hecho, Zico, autor de dos goles, aunque le anularon uno, quiso felicitar a los de Scaloni por «ganar la Copa del Mundo», al considerar que el campeonato está preparado para que se lo lleven.

Por su parte, Hassan hizo una valoración y, aunque no hizo unas declaraciones tan incendiarias, sí que reconoció que sucedieron cosas extrañas con el arbitraje: «Fuimos superiores a los campeones del mundo en muchos aspectos, pero hubo influencia de factores externos en el resultado. Hubo presión de Argentina sobre el árbitro».

El técnico lamentó que no se viese «respeto ni juego limpio» y que el penalti señalado a favor de Argentina se decretase «tras una acción que también podría haber sido penalti a favor de Egipto y que no fue revisado por el VAR». «Jugamos bien, pero sufrimos, y debo decir que, a pesar de la derrota, dejamos nuestros colores en alto. El mundo es injusto, la vida es injusta, pero ¿por qué hay injusticias en el deporte? No me convence todo lo que pasó en este partido, sufrimos una injusticia», remarcó el preparador de los Faraones.

«Estoy orgulloso de ser africano, de ser árabe y de mis jugadores, pero no logramos lo que lo que merecíamos. Les digo mi opinión: no voy a seguir viendo los partidos de este Mundial», sentenció Hossam Hassan ante los medios.