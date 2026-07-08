La Federación de Egipto señala al VAR tras el escándalo ante Argentina: «No podemos permanecer en silencio»

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) ha estallado. Después del escándalo arbitral vivido ante Argentina, Egipto ha emitido un comunicado en el que arremete con dureza contra el VAR, por llamar al árbitro principal para anular el 2-0 y por no pitar un penalti a su favor previo al 3-2 de los de Lionel Scaloni. En el escrito, la Federación presidida por Hany Abo Rida mostró su indignación por el arbitraje y el «uso inadecuado» del VAR y duda de su «coherencia e imparcialidad» a la hora de tomar decisiones «que influyeron directamente en el partido».

Así lo refleja un comunicado oficial de la EFA difundido en redes sociales, al calor de la indignación surgida en Egipto y en gran parte del mundo árabe sobre el resultado de la eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026, en la que Argentina remontó un 0-2 en contra en los últimos minutos de su encuentro frente a Egipto, equipo al que el VAR le negó un gol y al que no revisaron dos jugadas que pudieron ser penalti.

«La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido», afirmó la EFA en su comunicado.

La queja del organismo se produce tras un encuentro en el que Los Faraones dominaron el marcador por 0-2 -con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico- y en el que se protestó con dureza la anulación por parte del VAR de un tercer tanto de Ziko en el minuto 57, acción clave antes de que el conjunto albiceleste diera la vuelta al partido en el tramo final.

En este sentido, la EFA subrayó que lo ocurrido ha generado una «frustración generalizada» entre los jugadores y la afición, respaldando sus críticas en los análisis de expertos locales e internacionales que apreciaron «incidentes polémicos» en el encuentro. Pese al malestar, la Federación concluyó su mensaje ensalzando el papel de su conjunto nacional y agradeciendo el apoyo de los aficionados. «Si bien el resultado ya forma parte de la historia, nuestro orgullo por este equipo sigue intacto», sentenció la institución.