La realización de la FIFA ocultó un posible penalti a Egipto en la jugada previa al tercer gol de Argentina

Egipto se sintió perjudicada por el arbitraje contra Argentina. La selección africana cayó eliminada del Mundial y el partido dio la vuelta al mundo después de una toma de decisiones que favorecieron a la albiceleste. Un duelo que vivió todo tipo de jugadas grises, pero que pasó desapercibida una antes del tercer gol argentino que encendió aún más la mecha.

La selección egipcia ya estaba caliente. Le anularon un gol antes de marcar el segundo por una supuesta falta de Lisandro Martínez por un pisotón. La jugada fue revisada y el tanto no subió al marcador. Sin embargo, la misma jugada idéntica ocurrió dentro del área de Argentina, pero el criterio fue diferente. Justo antes del gol de la victoria de la albiceleste, Mohamed Salah iba a caer después de otro pisotón de Julián Álvarez. El árbitro ni fue al VAR y dejó seguir la jugada que acabó con la diana de Enzo Fernández.

Ni las protestas de todo Egipto, pidiendo que fuera a verla al monitor, evitaron que el resultado hubiese cambiado con Argentina culminando una gran remontada. Una de las tantas acciones de las que se quejaron los jugadores egipcios y su seleccionador.

«Antes del partido, parece que ellos han ejercido presión sobre la nacionalidad del árbitro (francesa) y este ha sido el resultado. El VAR no entró en el penalti a Salah, y el segundo gol fue anulado sorprendentemente. No hubo revisión del VAR. ¿Por qué no hay justicia en el fútbol?», comentó el entrenador de Egipto en rueda de prensa. Tanto la Federación de Egipto como la prensa nacional clamaron por la actuación del VAR y la permisividad para que una selección grande como Argentina no cayera ante ellos. Tanto Salah como sus compañeros se marcharon con el sentimiento de que no hubo igualdad en ambas áreas.