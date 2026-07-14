La bestia negra de Deschamps quiere arruinar la fiesta nacional a Francia

Este 14 de julio, Francia celebra su fiesta nacional con la mirada puesta en Dallas. Allí, su selección busca clasificarse por tercera vez consecutiva para la final del Mundial, un hito que sólo se ha conseguido en dos ocasiones: Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002). Los galos lo han logrado de la mano de un Didier Deschamps que en esta Copa del Mundo pone fin a una etapa de lo más gloriosa para el fútbol francés. A lo largo de los años han logrado ser un equipo prácticamente invencible, pero si alguien le tiene tomada la medida, es España.

La selección española es la bestia negra de Deschamps. Durante estos 14 años en el cargo, el técnico ha dirigido a Les Bleus en 185 partidos, ganando 122 de ellos, empatando 32 y perdiendo otros 31. Unos números que se han saldado con la consecución de un Mundial (2018) y que le han llevado a disputar la final de otro (2022) y de una Eurocopa (2016), además de ganar una Liga de Naciones en 2021.

Pocos rivales se han resistido a la voracidad de la Francia de Deschamps. El que más lo ha hecho ha sido España. La Selección ha disputado siete partidos contra los galos desde que el técnico llegara al cargo, ganando cuatro de ellos. Precisamente, su desembarco en el banquillo se produjo después de que cayeran en la Eurocopa de 2012 contra España en cuartos. Una España que saldría campeona.

Ya con Deschamps al frente, siete han sido las veces en las que se han visto las caras y sólo se cuentan dos triunfos franceses. El primero de ellos, en un amistoso en 2014, tras el batacazo español en el Mundial de Brasil, por 1-0. El segundo sí que tuvo relevancia, puesto que fue en semifinales de la Liga de Naciones y permitió a Francia acabar levantando el título. Por el camino, un empate y cuatro derrotas.

España, un obstáculo para Deschamps

La llegada de Deschamps al cargo trajo un doble enfrentamiento en la fase de clasificación para el Mundial 2014. Ambas selecciones cayeron en el mismo grupo y Francia quedó condenada a la repesca, puesto que, en un grupo en el que figuraban también Finlandia, Georgia y Bielorrusia, la clasificación se decidió en el doble enfrentamiento entre las dos potencias. En el Vicente Calderón, Francia rascó un empate, pero en el encuentro celebrado en Saint-Denis meses después, un gol de Pedro daba la victoria y media clasificación al equipo dirigido entonces por Del Bosque.

En otro amistoso, celebrado también en París en 2017, España ganaría por 0-2 y no sería ya hasta 2021 cuando se vieran las caras en un partido oficial, en esas semifinales de la Liga de Naciones en las que Francia ganaría. En aquel duelo, todavía era Luis Enrique el seleccionador español y fue la última ocasión en la que España perdió.

De la Fuente le tiene tomada la medida

Cinco años han pasado ya desde aquello. Con Luis de la Fuente, se decantaría la balanza en favor de la Selección. Quizás sea estrategia e intentar restar responsabilidades a sus jugadores, pero lo cierto es que Deschamps tiene motivos para ver a España «favorita». «No quiero poner presión a Luis y su equipo, pero la gente espera mucho de España», señalaba antes del encuentro.

Sabe perfectamente a lo que se enfrenta el seleccionador francés. El poderío de Francia quedó reducido en los dos últimos enfrentamientos contra España. Primero, en semifinales de la pasada Eurocopa, donde remontamos para ganar 2-1 con aquel golazo de Lamine Yamal. Un año después, también en semis pero de la Liga de Naciones, España ganó en un espectacular partido que terminó 5-4, tras una primera hora para el recuerdo de los de Luis de la Fuente, que llegaron a dominar por 4-0.

Ahora, Deschamps vuelve a encontrarse en el camino con su criptonita. En su último Mundial, quiere poner la guinda con un nuevo título, pero enfrente tendrá a una España que ha sabido pararle los pies en los últimos tiempos. Este 14 de julio en Francia puede acabar en fiesta nacional o con una despedida de lo más amarga del hombre que les ha llevado en esta década a lo más alto. Todo se decide en Dallas.