Rodri Hernández sorprende con su respuesta acerca de fichar por el Real Madrid

Rodri Hernández se ha pronunciado sobre su fichaje por el Real Madrid y ha sorprendido dejando la puerta abierta a una posible llegada al Bernabéu. El centrocampista del Manchester City, que acaba contrato, concedió una entrevista el miércoles en la concentración de la selección en la que, en cierta medida, se ha vuelto a dejar querer por el conjunto blanco. En los últimos meses han aumentado los rumores sobre un posible interés madridista y en OKDIARIO informamos en su día que de momento no entra en los planes del Real Madrid.

Rodri Hernández ha aprovechado la concentración de la selección española para volver a tirar un guiño al Real Madrid. El centrocampista del Manchester City ha vuelto a dejar una puerta abierta a un posible fichaje del conjunto blanco tras ser cuestionado sobre los últimos rumores que le sitúan en el Bernabéu a final de temporada. Incluso ha manifestado durante su última entrevista que haber jugado en el Atlético no es condicionante para ello.

«Cuando te llama el Real Madrid es un honor y siempre hay que prestar atención». Estas palabras salieron de la boca de Rodri Hernández en una concentración con España en el año 2024 y, dos años después de haber superado una lesión y haber vuelto a competir en un nivel óptimo para la máxima élite, ha vuelto a tener palabras de cariño para el Real Madrid y también ha dejado claro que le gustaría volver a la Liga EA Sports.

Rodri no le cierra las puertas al Real Madrid

«¿Si me gustaría volver a jugar en España y en Madrid en la Liga? Me gustaría volver, sí. Evidentemente», respondió Rodri Hernández a los periodistas de Radioestadio y acto seguido habló sobre su posible fichaje por el Real Madrid. El centrocampista del Manchester City no esquivó la respuesta y habló muy claro: «Haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid; hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo».

🇪🇸⚽️ ¿Cierra la puerta Rodri a jugar en el Real Madrid? 💬 «Haber jugado en el Atleti no me impide jugar en el Madrid, hay más jugadores que han hecho ese camino» pic.twitter.com/CTuXlpCP7n — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) March 25, 2026

Sobre si ha hablado en alguna ocasión con el Real Madrid, Rodri afirmó que, en caso de hablar con alguien, tendrían que hacerlo con su agente. «¿Que si he escuchado alguna vez que al presidente y al director general del Madrid les gusta Rodrigo Hernández? No lo sé… Yo es que, aparte, conmigo no hablan. Hablan con mi agente», apuntó. Sobre su renovación o no con el Manchester City, ya que acaba contrato en 2027, afirmó que «habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar».