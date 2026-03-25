Vinicius lo deja claro desde Brasil: «Sólo pienso en el Real Madrid y en estar muchos años allí»

Vinicius está completamente concentrado en todo lo que está por llegar esta temporada para el Real Madrid, tanto en su lucha por la Liga como en el reto de alzarse con un nuevo título de Champions League, el que sería el decimosexto. Así lo demuestra el brasileño, concentrado con su selección en Brasil pero con el Madrid en la mente, como ha dejado claro en su última rueda de prensa con la Canarinha.

La pregunta no tenía nada que ver con el Real Madrid. De hecho cursaba sobre un reciente rival. A Vinicius le preguntaban por Antoine Griezmann y su deseo de salir rumbo a la MLS el próximo verano. El brasileño sorprendió con una retahíla de halagos para el delantero francés, demostrando respeto pero también mucha cabeza en el Real Madrid.

«Griezmann es un gran jugador, ha hecho una gran carrera en España, con la selección de Francia también. Me gusta mucho, todo lo que ha hecho en su carrera. Creo que aportará mucho a la liga», respondía Vinicius, que profesaba su amor por el Real Madrid y sus ganas de continuar en el Santiago Bernabéu durante muchos años: «Yo sólo pienso en el Real Madrid y en estar allí mucho tiempo».

Vinicius es uno de los líderes de esta selección brasileña que comanda desde hace unos meses Carlo Ancelotti: «El entrenador siempre habla con los jugadores. Nos pregunta sobre la posición en la que queremos jugar, cómo preferimos defender, pero la decisión final es suya. Esta conversación es importante para nosotros porque siempre aprendemos de él. Esperamos que sus ideas se asimilen lo antes posible y se pongan en práctica en el campo».

«Creo que no somos los favoritos, si miramos los últimos resultados. Pero el peso de la camiseta, el peso de los jugadores que tenemos aquí… solo necesitamos juntarnos, y después de la llegada de Ancelotti tenemos una mejor idea de cómo jugar», afirmó Vinicius, que tiene un especial cariño a Carletto: «Nos quita mucha presión. Haremos todo lo posible para que Brasil vuelva a estar en la cima. No queremos ser favoritos, queremos que Brasil esté en la cima».

Todos esperan al Vinicius protagonista del Real Madrid, ahora en Brasil: «Me imagino que todos quieren que sea uno de los protagonistas. Estoy preparado para todos los retos de mi carrera. Ya he jugado un Mundial y no quiero volver a perder. He estado trabajando duro en casa, no quiero lesionarme. Están Raphinha, Joao Pedro. Los jóvenes que están llegando, Endrick, Estevao. Todos estamos preparados. Podemos decidir también un partido con una jugada a balón parado. Así es como se gana un Mundial».

Vinicius se enfrentará a la Francia de sus compañeros Mbappé, Tchouameni y Camavinga, un partido que servirá para definir favoritos de cara al Mundial: «Este partido será muy importante para nosotros. Son un gran equipo, y mis compañeros del Real Madrid también lo son. Será un partido muy abierto. Nadie querrá ponerse a defender. Será una buena prueba para nosotros. En cuanto al apoyo de nuestra afición, siempre es importante para nosotros. Cuando estamos unidos, podemos lograr grandes cosas».

«Llevo un tiempo en la selección nacional, pero solo tengo 25 años. Los jugadores jóvenes siempre hacen muchas preguntas cuando llegan. Cuando yo llegué, me dieron mucha libertad para dar lo mejor de mí en la cancha. Intento transmitirles esa tranquilidad. Necesitan disfrutar del momento, de la selección nacional. Cuando llega un jugador, es como si un miembro más se uniera a nuestra familia», zanjaba Vinicius, que se ve preparado para todo: «Siempre intento dar lo mejor de mí, marcando goles y dando asistencias. Estoy viviendo mi mejor momento. Todo lo que hago en el Real Madrid, espero poder hacerlo también aquí con la selección».