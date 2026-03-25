Huijsen: «Confío en los servicios médicos del Real Madrid»

Día frenético en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Jornada de entrevistas, micrófonos en alto y una larga lista de periodistas con ganas de charlar con los internacionales de Luis de la Fuente. En ese contexto, OKDIARIO conversa con Dean Huijsen (Ámsterdam, 2005), único jugador del Real Madrid presente en esta concentración, la última antes de la lista definitiva que el seleccionador dará en mayo de cara al Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Huijsen aparece con calma, sin estridencias, como si nada de todo esto fuera con él. Esa es una de sus señas de identidad: naturalidad absoluta ante un escenario que a muchos les sobrepasaría. Un chico de su generación que gestiona con sorprendente serenidad el vértigo del momento que vive. A veces, reconoce, toma conciencia de todo lo que le rodea y el impacto se deja notar, pero en la mayoría de ocasiones se mantiene firme, por encima del ruido. Como si el tsunami no fuera con él.

Pregunta: Vamos a empezar por lo más inmediato. Partidos amistosos contra Serbia y Egipto. ¿Cómo los afronta?

Respuesta: Bueno, es una buena preparación para el Mundial. Son dos selecciones fuertes y tenemos que ir con todo, jugar bien y ser intensos.

P: Son partidos importantes, pero es frustrante no jugar la Finalísima.

R: Sí, es una pena, la verdad. Por varias circunstancias no se ha podido jugar, y bueno… es lo que hay, cosas de la vida.

P: Dicen en Argentina que ustedes tenían miedo. ¿Qué opina?

R: Eso no lo sé. Yo, por ejemplo, miedo no tengo y creo que el equipo tampoco. Habría sido un partido bonito, pero no se pudo jugar.

P: ¿Perder ese título podía afectar antes de un Mundial?

R: Un título es un título. Yo, por ejemplo, no he ganado ninguno todavía, así que cualquiera es bienvenido.

P: ¿Dudó en algún momento de su presencia en esta convocatoria de la selección española?

R: Eso se lo tienes que preguntar al míster.

P: ¿Ha sentido que en algún momento no daba su mejor nivel?

R: Sí, claro, eso le pasa a todo el mundo. Pero ahora estoy bien, trabajo cada día para rendir en mi club y dar lo máximo. Estoy muy orgulloso de estar aquí.

P: Ha jugado muchas veces al límite físicamente. ¿Cómo lo ha gestionado?

R: Nunca había tenido lesiones antes de venir al Madrid. Me faltaba esa experiencia de saber cuándo parar. Forzaba para volver y quizá no estaba listo.

P: ¿Cuándo se dio cuenta de que debía frenar?

R: Después de varias lesiones. Jugaba varios partidos seguidos y volvía a caer. Ahí me di cuenta de que tenía que pensármelo mejor y respetar más la recuperación.

P: A veces olvidamos lo jóvenes que son. ¿Cómo lleva la exigencia?

R: Es normal. Estás en el club más grande del mundo. Es una exigencia buena porque queremos ser los mejores y la afición también..

P: ¿Confía en los servicios médicos del Real Madrid?

R: Sí, claro, son buenos.

P: ¿Por qué algunos jugadores buscan segundas opiniones fuera?

R: Eso pasa en todos los clubes. A veces se busca otra opinión o ir a otro sitio a recuperarse. Es más común de lo que parece.

P: ¿Ha jugado muchas veces con molestias?

R: Sí, hay muchos partidos y a veces hay que apretar los dientes.

P: Pensando en la selección española ¿el objetivo es el Mundial?

R: Sí, sería un sueño ganarlo. Ojalá pueda ser así.

P: ¿Son favoritos?

R: No lo sé… pero creo que tenemos buen equipo.

P: Si jugaran contra Argentina, ¿ganarían?

R: Eso esperamos.

P: Sobre Xabi Alonso, ¿qué pasó en esa etapa?

R: Es un buen entrenador. A veces las cosas no funcionan y ya está.

P: ¿Qué ha cambiado con el nuevo contexto del equipo?

R: Son personas diferentes, jugamos distinto. También hubo cambios en la alineación. Era un proceso de adaptación a ideas nuevas.

P: ¿Cómo se adapta a jugar con distintos compañeros en defensa?

R: Me encuentro bien con todos. Son jugadores de altísimo nivel y eso facilita todo.

P: ¿Qué significa para usted jugar en el Real Madrid?

R: Que nunca te pueden dar por muerto. Incluso cuando las cosas van mal, siempre puedes darle la vuelta.

P: Ya sabe lo que es que el Bernabéu le pite y también le aplauda. ¿Cómo se siente?

R: Es especial. La exigencia es máxima. Incluso los pitos son parte de eso: saben el nivel que puedes dar.

P: ¿Cómo se prepara para enfrentarse a jugadores de élite?

R: Sabes que son de clase mundial. Solo queda prepararlo bien y competir.

P: ¿Qué relación tiene con la prensa?

R: Depende del periodista (ríe). Por ahora me caes bien. Pero está claro que el Madrid es el mejor club del mundo, el más grande, y todo lo que pasa aquí tiene mucha repercusión. La gente tiene que hablar de cualquier cosa, aunque sea un problema mínimo. Pasa con todo, no solo conmigo. Por ejemplo, lo de Mbappé: en otro club no tendría tanta repercusión como aquí. Al final, el Madrid vende.