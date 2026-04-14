El Ayuntamiento de Barcelona no pondrá partidos de España en pantalla gigante hasta la final del Mundial

El Ayuntamiento de Barcelona vuelve a hacer de menos a la selección española. El consistorio liderado por el PSC se comprometió a retransmitir en pantalla gigante únicamente la final del Mundial «independientemente de cuáles sean la selecciones» que la jueguen, evitando así reuniones para animar al equipo nacional durante la cita que se celebrará en Estados Unidos.

Daniel Sirera, representante del Partido Popular, ha celebrado haber conseguido el compromiso del gobierno municipal para instalar pantallas si la selección española llega a la final del Mundial 2026 en vez de ceder «al chantaje separatista» de ERC, que hace pocos días pidió no instalar pantallas para seguir a España en el Mundial.

David Escudé, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Barcelona, ha descartado instalar pantallas durante la fase clasificatoria del Mundial, aunque ha explicado que el Ayuntamiento de Barcelona desde hace años ha facilitado la instalación de pantallas, en ocasiones «relevantes», entre las que ha citado las finales del Mundial de Fútbol femenino de 2023 y de la la Eurocopa 2024, con la «responsabilidad institucional» de intentar «evitar el uso partidista de cualquier de los acontecimientos que se retransmitían».

En este sentido, Escudé ha aprovechado su intervención para calificar de «vergüenza nacional» la situación que se vivió en el reciente partido de fútbol amistoso entre las selecciones masculinas de España y Egipto porque, a su juicio, hubo «colectivos que intentaron politizar, absolutamente organizados», lo que era «fiesta deportiva y familiar». El concejal ha asegurado que el Ayuntamiento de Barcelona hará «todo el posible para erradicar cualquier señal de violencia, de odio, que pueda enturbiar o que pueda ir en contra de lo que representa el deporte».

El Partido Popular, por boca de Sirera, ha pedido que «Barcelona se implique para que, de cara a los próximos años y con la celebración del Mundial 2030 en España, la ciudad se posicione como sede de la final y garantice que la selección española dispute partidos oficiales en Barcelona».