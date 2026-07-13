Identifican a seis de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

La identificación de las víctimas mortales del incendio declarado en Los Gallardos (Almería), que ha causado la muerte de 13 personas, avanza de forma progresiva. La Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera ha recibido ya la identificación de seis de los fallecidos, mientras continúan los trabajos para poner nombre al resto de las víctimas mediante análisis genéticos.

Según han confirmado fuentes de la investigación, entre las personas ya identificadas figuran una mujer de nacionalidad francesa, un hombre y una mujer británicos, un ciudadano belga, una mujer estadounidense y un hombre español, que era el marido de esta última. En total, se trata de tres hombres y tres mujeres cuya identidad ya ha sido trasladada al órgano judicial.

Además, el juzgado ha recibido los datos correspondientes a un séptimo fallecido, aunque su identificación definitiva requiere la realización de nuevos análisis para confirmar plenamente su identidad. La previsión es que estos trabajos concluyan a lo largo de la tarde de este lunes. Del mismo modo, las autoridades esperan poder comunicar en las próximas horas otras tres identificaciones.

A estas víctimas se suma una mujer británica de 93 años que falleció este domingo en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde permanecía ingresada tras sufrir graves quemaduras. La anciana presentaba lesiones en alrededor del 20 % de la superficie corporal y finalmente no logró superar las heridas.

Mientras avanza el proceso de identificación, el Centro Integrado de Datos (CID) ha comenzado ya a comunicar oficialmente los fallecimientos a los familiares. Estas notificaciones se están realizando de forma presencial por agentes uniformados de la Guardia Civil, acompañados en todo momento por un psicólogo para ofrecer apoyo emocional a los allegados.

Las labores para identificar los cuerpos que aún permanecen sin nombre se encuentran ya en su fase final gracias a la llegada de muestras biológicas remitidas por los familiares de los desaparecidos. Hasta el momento se han formalizado diez denuncias por desaparición relacionadas con el incendio, una cifra que ha servido de base para orientar los trabajos de identificación.

La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia está resultando determinante para obtener los perfiles genéticos de familiares residentes en el extranjero, lo que permitirá acelerar la confirmación de las identidades pendientes.

El Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha conseguido obtener ya el perfil genético de los doce cuerpos recuperados en el lugar del incendio. Debido al estado en el que quedaron los restos, el análisis de ADN constituye el único método de identificación primaria que puede emplearse para confirmar la identidad de las víctimas.