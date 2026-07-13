Los dos bomberos forestales heridos en el incendio de Los Gallardos reciben el alta

Los dos bomberos forestales del Plan Infoca que resultaron heridos leves tras el vuelco de una autobomba durante las labores de extinción del incendio de Los Gallardos han recibido el alta médica este lunes, después de permanecer durante la noche en observación en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa.

El accidente se produjo este domingo en la carretera AL-6109, que une los municipios de Los Gallardos y Bédar, mientras los efectivos participaban en el amplio dispositivo desplegado para combatir el incendio forestal que desde el pasado jueves ha afectado a la comarca del Levante almeriense. Ambos bomberos sufrieron heridas de carácter leve y, tras ser atendidos por los servicios sanitarios, quedaron ingresados en observación hasta recibir el alta en la jornada de este lunes.

La Junta de Andalucía ha confirmado que los dos integrantes del operativo evolucionan favorablemente y ya han abandonado el centro hospitalario. El siniestro se produjo en una de las vías más utilizadas por los equipos de emergencia durante los trabajos de extinción, en una zona especialmente afectada por el incendio.

Mientras tanto, el dispositivo del Plan Infoca continúa trabajando sobre el terreno para asegurar el perímetro del fuego, que permanece estabilizado desde la mañana del domingo. Según ha explicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, el incendio ha mantenido una actividad «muy escasa» durante la última noche y no ha registrado crecimiento.

Las condiciones meteorológicas han favorecido las labores de consolidación y liquidación de los puntos calientes. Durante la madrugada se registraron vientos inferiores a los diez kilómetros por hora y una humedad relativa que alcanzó el 82%, circunstancias que facilitaron el trabajo de los efectivos desplegados.

La superficie afectada continúa estimándose en unas 7.000 hectáreas y los únicos focos de calor localizados durante la noche se concentraron en el sector norte-noreste, entre Bédar y Lubrín, y en el entorno de Los Castaños, en el sector suroeste.

Para la jornada de este lunes permanecen movilizados 40 especialistas del Infoca, que continúan centrando sus esfuerzos en extinguir los últimos puntos calientes y consolidar el perímetro del incendio hasta lograr su control definitivo. Además, un voluntario que colaboraba en las labores de reconocimiento sufrió un golpe de calor, aunque se encuentra en buen estado. La carretera AL-6109, donde se produjo el accidente de la autobomba, ya ha quedado completamente reabierta al tráfico tras permanecer varios días con restricciones debido al incendio.