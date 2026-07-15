Tudela se vuelca con España: una Plaza de los Fueros abarrotada empuja a la Selección hacia la final del Mundial

Tudela volvió a demostrar que vive el fútbol como pocas ciudades de España. La histórica victoria de la Selección ante Francia (2-0), que clasificó al equipo de Luis de la Fuente para la final del Mundial, desató una auténtica fiesta en la Plaza de los Fueros, convertida en un mar de camisetas rojas y banderas nacionales. Miles de aficionados abarrotaron el corazón de la capital ribera para seguir el encuentro a través de la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento, repitiendo el éxito de convocatoria que ya se vivió durante la pasada Eurocopa y convirtiendo la noche en una celebración inolvidable.

La alegría fue creciendo al ritmo del partido. España firmó una exhibición para superar con autoridad a la Francia de Kylian Mbappé gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, y cada acción del conjunto de Luis de la Fuente fue acompañada por los gritos, los aplausos y los cánticos de una afición completamente entregada. Al pitido final, la Plaza de los Fueros estalló de felicidad entre abrazos, saltos y un ambiente familiar que prolongó la celebración durante varios minutos. Como símbolo del respaldo institucional, la emblemática Casa del Reloj volvió a iluminarse con los colores de la bandera de España, reforzando una imagen que recorrió buena parte del país.

La celebración adquirió además una especial repercusión por el contraste con el debate surgido en otras ciudades navarras sobre la instalación de pantallas gigantes para seguir el Mundial. Mientras Tudela apostó desde el primer momento por sacar el fútbol a la calle y convertir la Plaza de los Fueros en el gran punto de encuentro de los aficionados, miles de personas respondieron llenando el centro de la ciudad sin incidentes y demostrando que la pasión por la selección sigue uniendo a generaciones enteras. Ahora, con España ya en la gran final, Tudela se prepara para volver a vestirse de rojo con un sueño compartido: ver a la Selección levantar el segundo Mundial de su historia.