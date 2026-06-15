Sonidos Líquidos mira hacia adelante y anuncia la fecha para su próxima edición: 5 de junio de 2027

Hay decisiones difíciles que solo pueden tomarse desde la responsabilidad. La cancelación del evento principal de Sonidos Líquidos, prevista para el 6 de junio en La Geria, fue una de ellas.

Las intensas rachas de viento registradas durante esa jornada obligaron a la organización a priorizar la seguridad del público, artistas y trabajadores, adoptando una medida tan dolorosa como necesaria. Una decisión que fue ampliamente comprendida y respaldada por cientos de personas que, una vez más, demostraron compartir los valores que han convertido a Sonidos Líquidos en mucho más que un festival.

Porque si algo ha enseñado Lanzarote a lo largo de su historia es que siempre existe una forma de seguir adelante. La Geria es, precisamente, el mejor ejemplo de ello. Allí donde las erupciones volcánicas transformaron para siempre el paisaje, los lanzaroteños encontraron una manera de reinventarse, de adaptarse y de construir belleza donde antes parecía imposible. Ese mismo espíritu de resiliencia es el que inspira hoy a Sonidos Líquidos.

Por eso, lejos de detenerse, la organización ya trabaja en el futuro y anuncia que el próximo encuentro en La Geria tendrá lugar el 5 de junio de 2027. Las entradas para esta nueva edición salieron a la venta el pasado viernes, 12 de junio, a través de los canales habituales del festival.

Mientras tanto, ya se ha procedido a la devolución de las entradas del pasado día 6, así como los tickets de transporte, siendo este un proceso que se ha desarrollado con la máxima agilidad posible.

Para Neftalí Acosta, director de Sonidos Líquidos, «la respuesta recibida durante estos días nos ha emocionado profundamente. Evidentemente, nos hubiera gustado vivir la edición que habíamos preparado con tanta ilusión, pero la seguridad tenía que estar por encima de todo. Lo que nos llevamos es el cariño, la comprensión y el apoyo de muchas personas que entendieron y apoyaron la situación desde el primer momento. Eso nos da aún más fuerza para seguir trabajando y volver a encontrarnos en 2027».

La organización quiere agradecer expresamente el apoyo recibido por parte de asistentes, artistas, patrocinadores, instituciones, proveedores y equipo humano del festival, así como la labor desarrollada por los servicios de emergencia y seguridad durante las horas en las que se evaluó la situación meteorológica.

Porque hay festivales que terminan cuando se apagan los escenarios. Y hay otros que continúan vivos en la confianza de su público.