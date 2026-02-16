Sonidos Líquidos celebra su 16ª edición en Lanzarote como referente en música y sostenibilidad

La Geria volverá a vibrar el próximo 6 de junio con la 16ª edición de Sonidos Líquidos, un festival que mezcla música, paisaje volcánico, vino y conciencia social en uno de los enclaves más singulares del mundo. Convertido ya en cita imprescindible del calendario cultural, este año el evento se consolida como un referente internacional por su compromiso con la sostenibilidad e igualdad.

Sonidos Líquidos acaba de renovar su tercera estrella de certificación de A Greener Festival, uno de los sellos internacionales más prestigiosos en materia de sostenibilidad en eventos, que reconoce el trabajo continuado del festival en la reducción de impacto ambiental, la gestión responsable de recursos y su implicación social.

Además, es candidato a los Iberian Festival Awards, que se entregarán el 14 de marzo en Azores, y que reconocen los mejores festivales de música y eventos culturales de España y Portugal, donde opta al premio Contribución en Igualdad, situándose entre los cinco mejores de España en este ámbito. A este reconocimiento se suma a su condición de finalista en la Gala A Greener Future Awards, que se celebrará el 24 de febrero en Londres, donde opta a dos galardones: Contribución a la Comunidad y Mejor Comunicación de Acciones de Sostenibilidad.

Vuelven los Belingueos

Para hacer más amena la espera hasta su gran día, Sonidos Líquidos ha adelantado las fechas de sus clásicos Belingueos, un ciclo de pequeños eventos que mezclan música, gastronomía y turismo en espacios emblemáticos de Lanzarote.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el 22 de marzo en la Casa Museo del Campesino, seguido por el concierto en Las Palmas el 25 de abril. Un día después, el 26, la Casa Ajei, en San Bartolomé, acogerá el segundo evento del programa. La música sonará en la histórica Bodega El Grifo el 17 de mayo, con el tercer Belingueo, completando así un recorrido que combina patrimonio, paisaje y experiencia sonora en lugares únicos de la isla.

Imagen del Festival Sonidos Líquidos.

Como novedad, este año Sonidos Líquidos cerrará la programación de 2026 con un concierto final que tendrá lugar el 28 de junio en la isla de La Graciosa.

Las entradas se pondrán a la venta próximamente en sonidosliquidos.com, y las fechas se anunciarán en la web y en sus perfiles en redes sociales. El 95% ya está vendido, y de este porcentaje, el 70% del público es de fuera de Lanzarote, lo que refuerza la consolidación del evento en España y Europa.

La Geria y artistas confirmados

Desde su nacimiento en 2011, La Geria es el escenario de Sonidos Líquidos, un marco natural que ofrece al público una experiencia que va más allá de la música. Entre viñedos centenarios y un paisaje volcánico único, sonará música en directo maridada con vinos de la D.O. Lanzarote y gastronomía local, todo bajo un estricto plan de sostenibilidad que incluye movilidad responsable, reducción de residuos y generación de energía renovable.

Un compromiso con la protección del entorno que lo ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas que inspira a otras citas culturales dentro y fuera de España. “Para nosotros es prioritario encontrar el equilibrio entre disfrutar del paisaje, los recursos naturales de Lanzarote, la cultura y el ocio, siempre desde el respeto absoluto al entorno”, señala Neftalí Acosta, director de Sonidos Líquidos, al subrayar la filosofía que guía cada edición del festival.

El cartel de artistas que pasarán por La Geria está en elaboración pero, como aperitivo, Acosta ha adelantado que los extremeños Sanguijuelas del Guadiana, la banda madrileña Ginebras y los ingleses The Molotovs, se subirán al escenario de Sonidos Líquidos 2026. El dúo se ha convertido en la nueva sensación de la escena rockera británica, y llevará su último disco, Wasted On Youth, hasta los volcanes de Lanzarote.

Sonidos Líquidos está organizado por Arenao Producciones con el patrocinio de Cabildo de Lanzarote, Turismo de Islas Canarias, Turismo Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Yaiza, Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Lanzarote y Lava Live Fest. Colaboran: Grupo Chacón, Relaxia Resorts, Sonora, Lumar Mantenimiento y Tickety.