Con la celebración del Mundial de fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, miles de viajeros ya están planificando sus desplazamientos para seguir el torneo y aprovechar el viaje para conocer los destinos anfitriones.

Desde grandes ciudades como Ciudad de México, Los Ángeles o Vancouver, hasta otras sedes clave como Boston, Guadalajara o Toronto, actividades más demandadas por los españoles en las ciudades sede del campeonato van desde las experiencias en la propia ciudad, excursiones o tours gastronómicos pensadas para estancias cortas vinculadas al calendario del torneo.

En este contexto, Civitatis ha reunido en un único espacio todas las actividades con el objetivo de facilitar la organización del viaje y ofrecer información práctica sobre qué hacer en cada destino.

Qué hacer en el Mundial 2026

Las ciudades donde más actividades se han reservado hasta la fecha con motivo del Mundial son Nueva York, Miami, Ciudad de México, Toronto y Vancouver. Estos destinos concentran una oferta especialmente amplia de visitas guiadas, excursiones y experiencias pensadas para conocer los principales atractivos de cada ciudad. Entre las más reservadas se encuentran:

Nueva York . Recorridos urbanos por los barrios y puntos emblemáticos de la ciudad, como el tour de Contrastes, así como actividades vinculadas al ocio y al deporte para poder disfrutar de una experiencia neoyorquina con una entrada para los New York Yankees.

. Recorridos urbanos por los barrios y puntos emblemáticos de la ciudad, como el tour de Contrastes, así como actividades vinculadas al ocio y al deporte para poder disfrutar de una experiencia neoyorquina con una entrada para los New York Yankees. Miami . Las más demandadas son los paseos en barco por la costa y las experiencias aéreas para descubrir la ciudad desde una perspectiva panorámica.

. Las más demandadas son los paseos en barco por la costa y las experiencias aéreas para descubrir la ciudad desde una perspectiva panorámica. Ciudad de México . Actividades culturales como una excursión a Teotihuacán y la Basílica de Guadalupe.

. Actividades culturales como una excursión a Teotihuacán y la Basílica de Guadalupe. Toronto. Salidas a entornos naturales cercanos, como una excursión a las Cataratas del Niágara, o experiencias más culturales con una entrada al Museo Real de Ontario.

Qué hacer en Atlanta en el Mundial

En el caso de la selección española, los dos primeros partidos de la fase de grupos se disputarán en Atlanta, los días 15 y 21 de junio, frente a Cabo Verde y Arabia Saudí, respectivamente. La plataforma de tours y actividades, con más de cinco millones de opiniones, recomienda diversas actividades para disfrutar en Atlanta en los días previos o posteriores al encuentro:

Ambiente deportivo . Una de las opciones más habituales es asistir a un partido de la MLB y disfrutar de los Atlanta Braves.

. Una de las opciones más habituales es asistir a un partido de la MLB y disfrutar de los Atlanta Braves. Cine y series . Pueden optar por realizar un tour por los escenarios de la mítica serie, Stranger Things, grabada en distintos puntos de Atlanta.

. Pueden optar por realizar un tour por los escenarios de la mítica serie, Stranger Things, grabada en distintos puntos de Atlanta. Plan cultural. Cuentan con propuestas como la entrada al Acuario de Georgia, considerado como uno de los más grandes del mundo, o visitas guiadas por la ciudad para conocer su historia y los principales barrios de la sede mundialista.

Qué hacer en Guadalajara en el Mundial

El tercer encuentro llevará a España a Guadalajara, donde se enfrentará a Uruguay el 27 de junio. En este destino, los viajeros españoles podrán combinar diferentes actividades como:

Free tour o tour privado . Por el centro histórico de la ciudad, ideal para una primera toma de contacto.

. Por el centro histórico de la ciudad, ideal para una primera toma de contacto. Excursiones . A enclaves cercanos, como la zona de Tequila, una de las más representativas de la región.

. A enclaves cercanos, como la zona de Tequila, una de las más representativas de la región. Experiencia nocturna diferente. Guadalajara ofrece propuestas que combinan gastronomía local y música tradicional, como cenas con espectáculo de mariachis, que permiten conocer una de las expresiones culturales más reconocidas de México.

Con esta recopilación de actividades, Civitatis responde a una demanda creciente de viajeros que, con motivo del Mundial de fútbol, buscan información clara y contextual sobre qué hacer en cada ciudad sede, integrando el seguimiento deportivo con el descubrimiento cultural y turístico de los destinos anfitriones.