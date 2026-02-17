Eduardo Chillida está en Madrid. En el Centro Cultural Conde Duque hasta el próximo 21 de junio se expone la nueva muestra del escultor vasco: Eduardo Chillida. Soñar el espacio. La exposición es una oportunidad única para admirar, desde la capital española, el conjunto de las obras más importantes a lo largo de toda la trayectoria del artista, uno de los creadores más relevantes del siglo XX.

El público que visite la exposición en el Centro Cultural Conde Duque podrá admirar un total de 102 obras de Eduardo Chillida que engloban esculturas realizadas en diferentes materiales y obra sobre papel. La muestra cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce y Chillida Leku y supone el cierre de la programación conmemorativa del centenario del nacimiento de Eduardo Chillida (1924-2002).

El recorrido por las esculturas permite una relación más directa y sutil con el propio espectador. Están realizadas en materiales como el yeso (Forma), el alabastro (Lo profundo es el aire XXI), el hierro forjado (Proyecto para Monumento a la tolerancia, Topos, Lo profundo es el aire, Estela V o Elogio al horizonte), el hormigón armado o la tierra chamota, como el caso de sus famosas Lurrak, bloques compactos y macizos de arcilla que Chillida apenas manipulaba y con unas tonalidades diferentes según el tiempo que permanecían en el horno de leña.

Además de las esculturas exhibidas, un elemento muy importante y que caracteriza a esta exposición es la obra sobre papel que se reúne del artista. Se trata de la parte esencial de su pensamiento plástico y es, a su vez, fundamental para entender el trabajo de Chillida. En este caso, y a diferencia de otros creadores, no se trata de obras preparatorias, ya que tienen una singularidad y una autonomía completamente propias. Entre los ejemplos que se pueden encontrar en la muestra: Boceto para la plaza de los Fueros de Vitoria o Jaula de libertad.

La exposición también reúne parte de sus geométricos dibujos o grabados realizados en tinta, carbón o sanguina y que se encuentran muy en la línea de las propias esculturas, junto con otros que representan sus propias manos abiertas o entrelazadas que parecen querer captar el volumen y el espacio, y la energía del trabajo que realizan. La parte más figurativa son sus retratos, profundos y expresivos, que representan a su mujer e hijos, junto a algunos autorretratos.

Sumados a estas piezas, “Soñar el espacio” reúne collages (con papeles rasgados y cortados) y la serie Gravitaciones blancas y a tinta, realizada a partir de 1985. Se trata de producciones muy interesantes y vinculadas a las esculturas, al generar una tercera dimensión a través de los recortes que las componen.

Fundación Ibercaja ha editado un libro catálogo que cuenta con textos de Mikel Chillida, director de Desarrollo de Chillida Leku; Alicia Vallina, comisaria y conservadora de Museos Estatales; Javier Chavarría, artista plástico y profesor de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología-UDIT, y Elvira Guerra y Lorena Robredo, conservadoras de Museos estatales.

Eduardo Chillida fue un creador de enorme profundidad humana que otorgaba un gran valor a la naturaleza, al equilibrio y a la relación con los diferentes elementos. La exposición “Soñar el espacio” busca transmitir ese vínculo a todas las personas que la visiten, a través de esta oportunidad única ofrecida por Fundación Ibercaja para admirar, en el Centro Cultural Conde Duque, la obra de uno de los grandes artistas españoles del siglo XX.