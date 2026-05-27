Los 10 pueblos de España más baratos para viajar este verano, según la IA

Viajar en verano no siempre tiene que significar gastar una fortuna. De hecho, según la IA, en España existen numerosos pueblos que combinan belleza, historia, naturaleza y buena gastronomía a precios mucho más accesibles de lo que mucha gente imagina.

Lugares donde la demanda turística no es tan elevada y, por tanto, es posible encontrar alojamientos rurales, casas tradicionales y hoteles con precios competitivos incluso en temporada alta. A esto se suma que en estos municipios hay una tranquilidad difícil de encontrar en las grandes ciudades o en las zonas costeras más saturadas.

Los pueblos más baratos de España según la IA

Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más pintorescos de Castilla-La Mancha, situado en la provincia de Albacete, conocido especialmente por sus casas cueva. Su castillo, de origen almohade, domina el paisaje desde lo alto, y las calles estrechas y empinadas conducen a miradores naturales con vistas impresionantes.

Albarracín, en la provincia de Teruel, es considerado uno de los pueblos más bonitos y baratos de España para disfrutar de unos días de descanso en verano. Su casco histórico amurallado y las casas rojizas, construidas con la típica piedra local, crean una estampa única.

Alquézar, situado en la provincia de Huesca, es un pequeño pueblo medieval enclavado en la Sierra de Guara. Su nombre proviene del árabe y su castillo-collegiata domina el paisaje desde lo alto. Es muy conocido por ser punto de partida para rutas de senderismo y barranquismo en el cañón del río Vero.

Cudillero es un pintoresco pueblo marinero de Asturias que destaca por su forma de anfiteatro natural frente al mar Cantábrico. Sus casas de colores vivos se distribuyen en las laderas de la montaña, creando una imagen muy característica.

Frigiliana, en la provincia de Málaga, es uno de los pueblos blancos más emblemáticos de España según la IA Su casco antiguo, de origen morisco, conserva un trazado de calles estrechas y empedradas decoradas con flores.Destacan sus murales de azulejos que narran la historia de la rebelión morisca.

Mijas es un municipio malagueño dividido entre la costa y la montaña, que combina turismo de playa con turismo rural, lo que lo hace muy versátil. Además, cuenta con una amplia oferta gastronómica y cultural.

Morella, en la provincia de Castellón, es una ciudad medieval amurallada situada sobre una colina. Su imponente castillo domina todo el paisaje y refleja su importancia histórica estratégica. La iglesia de Santa María la Mayor es uno de sus principales monumentos.

Peñíscola es una ciudad costera de la provincia de Castellón famosa por su impresionante casco antiguo amurallado que se adentra en el mar. El castillo del Papa Luna, situado en lo alto del peñón, es su monumento más emblemático.

Setenil de las Bodegas, en la provincia de Cádiz, es famoso por sus casas construidas directamente bajo grandes rocas, integradas en el relieve natural del cañón del río Trejo.

Ronda

#travelgirl #ronda #malaga #wanderlust #solotraveler ♬ sonido original – Zapatillasviajeras @zapatillasviajeras Que sí, que conoces Ronda, pero ¿algo más al margen del famoso puente? Te voy a contar mi top 3, porque me caes bien y quiero que vayas a explorarlos. Los baños árabes son mi rincón favorito y encima los mejor conservados de la península. Hay 3 salas de baño, recepción y sala de caldera. Y son bonitos a rabiar. La Casa del Rey Moro es Bien de Interés Cultural y cuenta con la Mina de Agua, la Casa de estilo Neomudéjar y un Jardín. Los musulmanes excavaron en la roca una escaleras que te llevan a otro mundo, en serio, baja y disfruta de un cañón que parece que te traslade a Utah (doy fe). Ojo, la subida es dura, no te vayas a acordar de mi gente… Y ahora el Puente Nuevo: mide casi 100 metros y sobre el arco principal hay una ventanita, ¿sabes para qué? Pues depende de la época, porque antes era parte de una cárcel y más tarde de un mesón… se ve que les moló eso de comer donde antes encerraban a los presos. Y como seguro que además de por dentro, quieres una fotaza con el Puente nuevo de fondo, te cuento dos e mis lugares favoritos para la súper foto en el blog. Bueno, eso y también un par de rincones más y dónde dormir… Todo enterito en zapasviajeras.com #Sheisnotlost

Esta localidad malagueña se asienta a ambos lados del Tajo de Ronda, un impresionante desfiladero que supera los 100 metros de profundidad. Su casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural. A lo largo de su historia, estas tierras fueron habitadas por celtas, fenicios, romanos y árabes, hasta su reconquista por los Reyes Católicos.

Tres puentes cruzan un profundo barranco de más de 100 metros de altura y conectan ambos lados de la ciudad. El Puente Árabe, construido en el siglo XIV, servía antiguamente como acceso al Arrabal Viejo. El conocido como Puente Viejo cuenta con un único arco de aproximadamente 10 metros de diámetro. Sin embargo, el más emblemático de todos es el Puente Nuevo, construido en el siglo XVIII y cuyos cimientos se apoyan en la base del desfiladero, alcanzando en algunos puntos cerca de 98 metros de altura y unos 70 metros de longitud.