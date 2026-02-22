La organización proetarra GKS reivindica el ataque al busto de Manuel Fraga en Villalba (Lugo)

La organización proetarra GKS ha reivindicado etse domingo el ataque al busto del fundador del Partido Popular Manuel Fraga en Villalba (Lugo) en redes sociales. El movimiento juvenil comunista proetarr Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), que se traduce en español como Coordinadora Juvenil Socialista, ha reivindicado el ataque al busto de Manuel Fraga en su localidad natal de Vilalba (Lugo). Ayer sábado 21 de febrero apareció cubierto con pintura roja, al considerar el grupo proetarra que fue «uno de los responsables de las cargas policiales del 3 de marzo de 1976 en Vitoria». Murieron cinco personas y más de cien resultaron heridas.

Actualmente, la organización tiene presencia en el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. La organización comunista proetarra GKS surgió en 2019 al considerar que la izquierda abertzale se había «aburgesado».

En un vídeo difundido en redes sociales, que se puede ver a continuación, tres miembros de la organización proetarra GKS de Vitoria se acercan al busto de Manuel Fraga y lo rocían con pintura roja. Los tres intrantes llevan el rostro cubierto.

📍Villalba, Lugo

Fraga Iribarne ministro frankistaren herria. Martxoaren 3an bost langileen erailketaren arduradun nagusietako bat izan zen Fragaren omenezko bustoak oraindik plaza erdian jarraitzen du. M3 borroka ez da eten! pic.twitter.com/znLoNeA7ck — Gasteizko GKS (@GKS_Gasteiz) February 22, 2026

El busto de Manuel Fraga se colocó en 1970 en su localidad natal, y ha sido objeto de ataques similares en otras ocasiones. En esta última ocasión, la escultura se ha vandalizado un día después de que varias formaciones nacionalistas e izquierdistas registrasen en el Senado una solicitud para retirar otro busto de Fraga, situado en los pasillos de la Cámara Alta. El PP cuenta con mayoría en el Senado. En cambio, el PNV, EH Bildu, Junts, ERC, Geroa Bai, Compromís y Más Madrid, entre otros, se basan en la Ley de Memoria Democrática.

El Partido Popular ha anunciado que presentará una denuncia ante la Guardia Civil este lunes. «No es un simple daño material, es un ataque directo a la convivencia, a la pluralidad política y a la historia», ha reflejado en su declaración este partido. El líder del Partido Popular en Galicia y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado en redes sociales que «no respetan los símbolos». «No respetan a un presidente que consiguió cuatro mayorías absolutas de todos los gallegos. No respetan más que su propio sectarismo», ha terminado Rueda su mensaje.

Esta agrupación comunista proetarra acusa a Fraga en un texto en euskera que acompaña al vídeo de ser «uno de los principales responsables del asesinato de los cinco trabajadores», denuncia que el busto continúe en el lugar y concluye: «la lucha m3 no ha cesado», en referencia al 3 de marzo de Vitoria.

En esa fecha de 1976, Rodolfo Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, y Manuel Fraga el responsable de Gobernación. A ambos la asociación de víctimas 3 de marzo les considera los máximos responsables políticos de la matanza.

