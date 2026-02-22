Concentración projudía ante el Museo Reina Sofía por el trato xenófobo que dio a tres turistas de Israel

Una de las cuatro mujeres expulsadas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por portar la bandera de Israel ha regresado este domingo frente al museo acompañada de un grupo de unas 25 personas para denunciar lo que consideran un acto de xenofobia y politización institucional. La concentración se ha producido tuvo lugar a las 16:30 horas, y entre los asistentes se encontraban judíos españoles, israelíes y exiliados iraníes, quienes portaban banderas y fotografías de víctimas del terrorismo de Hamás, así como de mujeres asesinadas en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023. Así, se ha producido este domingo una concentración projudía ante el Museo Reina Sofía por el trato xenófobo que se dio a las turistas de Israel.

La concentración ha sido convocada por la asociación de judíos en España Leviot y la iraní Todos por Irán. Una portavoz de Leviot ha explicado a OKDIARIO que quieren responder al comunicado del museo en el que el Reina Sofía que están «abiertos a todas las culturas y respetan a todos». En este sentido, la portavoz responde a través de este periódico: «Eso es falso. Nunca se ha abordado en la programación del museo la situación de las mujeres de Israel». La portavoz ha recordado el fin de semana pasado las mujeres fueron increpadas por llevar las banderas de Israel anundadas en sus bolsos y colgantes de la Estrella de David. En un momento de la vista, sacaron la bandera de Israel para hacerse un retrato al lado de la obra de Salvador Salí El hombre invisible, símbolo para el pueblo judío. Al final de la visita, fueron increpadas: «¡Genocidas!», las gritaron.

Denuncia del sesgo ideológico del museo

La representante de Leviot ha asegurdado que la expulsión refleja «un sesgo ideológico del museo y una falta de respeto hacia la identidad judía». En este sentido, a su juicio, «no podemos ni debemos normalizar que las personas se sientan amenazadas por portar una bandera o un símbolo de su religión en un espacio público». Asimismo, denunció que el museo no protege a los visitantes ante agresiones verbales, señalando que el propio personal «permitió los insultos sin intervenir».

El grupo ha llevado fotos de la familia Bibas, que fue secuestrada por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023, y otras mujeres. Durante el ataque contra Nir Oz, el 7 de octubre de 2023, los terroristas palestinos secuestraron a la familia Bibas de su hogar en el kibutz Nir Oz. Se llevaron al padre Yarden Bibas, de 34 años, la madre Shiri Bibas, de 32 años, y a sus hijos, Ariel Bibas, de 4 años, y Kfir Bibas, de 9 meses. Yarden fue liberado con vida. En cambio, madre y los pequeños fueron asesinados. Los informes de la autopsia posteriormente revelaron que los dos niños fueron asesinados a manos de los terroristas aprentándolos el cuello hasta asfixiarlos.

El grupo explicó que su objetivo era dar visibilidad a las víctimas de Hamás, financiado por los ayatolás del régimen de Alí Jamenei, y denunciar la persecución y masacres cometidas por el régimen iraní, que según diversas ONG ha causado más de 50.000 muertes desde el 28 de diciembre en manifestaciones populares contra el gobierno. Durante la protesta, los exiliados iraníes portaron banderas con el león, símbolo de la monarquía persa bajo el sha Reza Pahlavi, mostrando apoyo a la transición democrática en su país.

Visibilidad de las víctimas de Hamás e Irán

Las mujeres judías fueron expulsadas del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, que depende del Ministerio de Cultura, el pasado sábado 14 de febrero a tres ancianas judías, por llevar banderas de Israel por un guardia de seguridad.

El pasado lunes 16 de febrero la Asociación Coordinadora de Organizaciones Judías en España (ACOM) ha anunciado este lunes 16 de febrero que emprenderá acciones legales contra el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, al considerar que la institución ha incurrido en una conducta reiterada de instrumentalización política, discriminación indirecta y posible promoción de narrativas de odio hacia el Estado de Israel y el colectivo judío-israelí, desde un centro público financiado con fondos de todos los españoles.

Las medidas legales se dirigirán tanto contra la institución como contra su director, Manuel Segade, quien tiene la responsabilidad ejecutiva y de supervisión sobre la programación, los actos organizados en las instalaciones del museo y el cumplimiento de los deberes legales de neutralidad y objetividad que corresponden a toda entidad de derecho público.

La denuncia enfatiza que una institución pública no puede convertirse en plataforma de activismo sectario y que la libertad artística no ampara la discriminación ni la vulneración de derechos fundamentales. La neutralidad de los poderes públicos es un imperativo legal, y cualquier desviación de esta obligación constituye un incumplimiento grave.

Antecedentes señalamiento político

Según ha explicado ACOM en el comunicado donde anuncia acciones legales, el incidente no ha sido un hecho aislado. El Museo Reina Sofía ha mantenido patrones reiterados de activismo político y señalamiento colectivo, que han generado críticas tanto nacionales como internacionales: