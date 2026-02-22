Clamor contra el rector de la Universidad del País Vasco por cerrarla para impedir un acto de Vox

Decenas de profesores de la Universidad del País Vasco (EHU) han salido en contra de la decisión del rector del centro, Joserramon Begonetxea, que ha anunciado el cierre del campus de Vitoria para impedir un acto de Vox. Este próximo lunes, los de Santiago Abascal han convocado un encuentro con su portavoz nacional de Juventud, Julia Calvet, tras la aparición en este espacio de dianas con el rostro del líder de Vox.

En total han sido cuarenta los profesores del centro que, en un comunicado conjunto, han secundado la decisión de otros tres ex vicerrectores de la EHU en el que se han manifestado en contra de la decisión del regente de la institución pública de proceder al cierre del centro para impedir que se celebrara el evento.

En intento de revocar la postura de Begonetxea, ponen de manifiesto la que acusan de «hipocresía» con la que sostienen ha actuado el equipo rectoral de la EHU al cargar contra Vox y permitir, por su parte, que en cambio una serie de «grupos ultranacionalistas» puedan campar «a sus anchas» por la universidad con los riesgos que ello también supone.

El pasado jueves, el Rectorado de la EHU hacía pública su decisión de suspender la actividad presencial en su campus ubicado en la ciudad de Vitoria el próximo lunes, día en que Vox ha convocado el acto, para garantizar la seguridad de los presentes ante el «riesgo» que acusan en el mismo escrito podría suponer su desarrollo.

Los responsables de la universidad pública del País Vasco daban a conocer además las medidas preventivas que adoptaría el centro para «garantizar la seguridad» de toda la comunidad educativa. También, para «crear un cordón sanitario a los mensajes totalitaristas que amenazan la universidad».

En el mismo, daban constancia de la cancelación de toda su actividad presencial en el campus, incluido el cierre del parking del centro público, decretando que toda la formación se desarrollará mediante la modalidad online.

El rector, que se ha defendido de las críticas reafirmando en un artículo publicado en El Correo del País Vasco su decisión de hacer visible su «plante» y su «rechazo» a un partido «legal» que, sin embargo, «niega los valores sobre los que se asienta nuestra universidad». Entre ellos, cita el «pluralismo», la «convivencia basada en la paz y en el diálogo», o la igualdad contra «toda forma de discriminación».

Vox, que insiste en el desarrollo del acto «en defensa de la libertad en la universidad frente a la izquierda abertzale», se ha negado a eliminar de su agenda la convocatoria al evento que, causalmente, coincidirá con al conmemoración del intento del golpe de Estado del 23-F.

Según la portavoz nacional de Juventud de los verdes, Julia Calvet, que tiene previsto asistir junto a otros miembros de su formación política, ha denunciado en sus redes sociales «las pancartas amenazantes» que hace unos días se desplegaron por la universidad, realizadas por la izquierda abertzle, que ponían en una diana el rostro de Abascal.