La Guardia Civil investiga el asesinato de un hombre de 63 años cuyo cadáver ha sido localizado en el interior de una vivienda en Yunquera (Málaga). Fuentes judiciales confirman a OKDIARIO que la víctima había sido degollada salvajemente.

El cadáver fue hallado en la tarde de este lunes por un familiar de la víctima en el interior de este inmueble de Yunquera. La primera inspección ocular confirmó que se trataba de un asesinato, y que la víctima había recibido varias heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello con la que había sido degollado.

La Guardia Civil ya investiga el caso, y sus especialistas de Policía Científica practicaron durante este noche y parte de la mañana del martes una inspección ocular exhaustiva en busca de huellas, rastros biológicos y pistas que puedan ayudar a los investigadores a reconstruir los hechos.

La víctima es un hombre de nacionalidad española y 63 años de edad que actualmente no tenía niguna okupación.