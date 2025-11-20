Más problemas del rapero Morad con la justicia. La Guardia Urbana de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha detenido esta madrugada al rapero, esta vez acusado de romper una orden de alejamiento de su padrastro, a quien no debe acercarse a menos de 500 metros, según dictaminó en su momento la justicia.

Morad había aparcado su coche en un barrio de L’Hospitalet donde su padrastro tenía alquilada una habitación, hecho que según su defensa legal, el cantante lo desconocía ya que no se trata de la vivienda habitual del hombre objeto de la medida de protección.

Fu el padrastro de Morad, Mohamed, el que avisó a la Guardia Urbana, al ver el coche del cantante aparcado en las cercanías de su nuevo domicilio. La Guardia Urbana se desplazó al lugar y arrestó al rapero cuando acudía a coger su coche.

Enfrentamiento con su padrastro

Morad tenía que cumplir una orden de alejamiento de 500 metros de su padrastro, dictada por un juez. El motivo de la orden, es la denuncia del padrastro contra Morad por un delito de amenazas después de que éste «defendiera» a su madre por un supuesto caso de violencia de género por parte de su pareja.

Ahora, tras pasar a disposición judicial, el juez deberá determinar si deja en la libertad al artista o decreta alguna medida contra él por haber roto la orden de alejamiento de su padrastro.

Los problemas con la justicia de Morad

Morad fue condenado en 2024 a seis meses de cárcel, donde ingresó de manera voluntaria, para cumplir la pena por un delito de conducción temeraria. El rapero estaba acusado de conducir a gran velocidad en un vehículo junto a otros tres pasajeros y fugarse cuando la Policía le dio el alto.

En marzo del año pasado, el rapero fue absuelto de la acusación de tentativa de robo en la zona alta de Barcelona, al no quedar «suficientemente acreditado» que él y un amigo suyo reventaran la cerradura de un portal para cometer un robo en una vivienda.

Hace dos años, los Mossos también detuvieron a Morad por animar a quemar contenedores durante la grabación de un videoclip musical en las calles de su barrio, La Florida. En octubre del año pasado la justicia sobreseyó el caso y levantó la prohibición que tenía el rapero de regresar a la zona de los hechos.