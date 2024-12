Las diez mejores series de televisión del 2024: ¿Cuál es la ganadora?

Termina el 2024 y es hora de hacer un repaso televisivo a lo mejor que nos ha dado el año. Hacemos, pues, una lista de las que pensamos que son las 10 mejores series estrenadas en los últimos 12 meses. Hay muchas que se han quedado en el tintero porque, sinceramente, esta temporada ha estado bien surtida de calidad, tanto a nivel internacional como patrio. Esta es una lista personal, están aquí recogidas las ficciones que más han marcado a un servidor en lo que va de curso. Eso sí, una cosa es opinar y otra valorar. Por ello, he incluido alguna que otra ficción que si bien no me han entusiasmado a nivel íntimo, sí he de reconocer su valor artístico y su impacto social (una cosa es el gusto y otra el criterio). Obviamente, por mucho que me dedique a esto, no he podido ver todos y cada uno de los estrenos del año pero sí una gran parte, por lo que he intentado abrirme a todo tipo de nacionalidades y plataformas. De hecho, en los más de 15 años que llevo trabajando como crítico televisivo, es la primera vez que sitúo en primer lugar una ficción española. ¿Cuál será? Me ha costado decidirme, al igual que me ha dado pena no incluir productos tan estimulantes como El caso Asunta (Netflix) o Feud: Truman contra los cisnes (me entusiasmaron hasta el éxtasis los primeros episodios pero la trama se fue alargando de manera gratuíta hasta que se desinfló). Por último, advertir que me he ceñido a las series de estreno, no a las nuevas temporadas. Comencemos.

10. ‘El Pingüino’ (Max)

Cuando vi The Batman (2022), no entendí muy bien el papel de Oswald «Oz» Cobb, alias El Pingüino, más allá de que lo interpretaba Colin Farrel enterrado en kilos y kilos de prótesis. Pero viendo la serie (que es, en realidad, un spin-off de la película) uno entiende que el actor accedió para poder contar, en seis capítulos, la historia de este mafioso y su ascenso al poder en Gotham. La serie es sorprendentemente buena pero lo mejor, sin duda, es Cristin Milioti en una de las actuaciones más sobrecogedoras, interesantes y escalofriantes del año. Solo por ella, El Pingüino merece estar en esta lista.

09. ‘Ripley’ (Netflix)

Lo mejor que se puede decir de Ripley es que no parece una serie de Netflix. Cansados de ver contenido mainstream decadente y para todos los gustos y colores en el gigante del streaming, este es un producto autoral, de nicho, precioso, inquietante y magistral. Ocho capítulos en un inmejorable blanco y negro que rescata al personaje más icónico de la novelista Patricia Highsmith. Un ritmo pausado, que no aburrido, para una miniserie protagonizada por uno de los rostros de moda , Andrew Scott, quien se luce como el maestro del engaño y del crimen, ese psicópata de clase baja con el que, sin embargo, empatizas y al que casi admiras. Desde las primeras temporadas de The Crown, Netflix no nos había regalado una serie tan exquisita. Ripley no es para todo el mundo.

08: ‘Yo, adicto’ (Disney +)

Esta es una ficción que funciona como serie y como perfecta terapia psicológica. Un viaje a los infiernos mentales en el que Javier Giner (conocido jefe de prensa cinematográfica) adapta su propia autobiografía. Seis capítulos de emoción extrema, muy bien rodados y que, aunque la historia sea previsible y no exista un rail narrativo muy marcado, nunca pierden interés. Oriol Pla se corona como uno de los grandes actores de nuestro país. Su interpretación es la mejor que hemos visto este año. Estamos ante un producto duro, directo, comprometido y luminoso. ¿A quién le puede interesar la vida de un pijo arrogante que se cree especial y que no para de drogarse? A todos los que alguna vez hayan aceptado su propia derrota, a todos los que hemos perdido el control en algún momento pero, sobre todo, a los que aún piensan que en el mundo no hay grises. Esta serie es para comprender y empatizar. No hace falta que alguien te caiga bien para entender su dolor.

07.’Shogun’ (Disney +)

Reconozco que no me ha entusiasmado esta serie a nivel personal pero es imposible no ver en ella todo tipo de grandezas artísticas. La gran triunfadora de los últimos premios Emmy nos ha dado una lección impecable de cómo narrar la épica y las intrigas palaciegas en el Japón del siglo XVII. Un nuevo Juego de Tronos pero sin dragones ni fantasía que respira buen gusto y mejor hacer en cada uno de sus planos. Es de ese tipo de series en las que ves el primer capítulo y aunque no te enteres de casi nada, quieres seguir viéndola. Es hipnótica.

06. ‘El caso del Sambre’ ( Movistar +)

El documentalista ganador del Oscar, Jean-Xavier de Lestrade (Un culpable ideal, The Staircase), dirige y coescribe este true crime que ficciona la historia real del depredador sexual más mediático de la historia de Francia.

Norte de Francia, 1988. Christine Labot, una joven peluquera y madre de familia, se despierta desorientada en la ribera del río Sambre con signos evidentes de haber sufrido una agresión sexual. Será el primer caso denunciado de una serie de agresiones perpetradas por el mismo hombre a decenas de mujeres durante años. Mientras las denuncias se van acumulando hasta desbordar el sistema, el violador sigue actuando y las víctimas son ignoradas sistemáticamente. Se tardarían más de 30 años en hacer justicia.

La serie es una joya de la puesta en escena, el realismo y la emoción. Un retrato intimista y social de la violencia contra las mujeres que debería ser estudiado.

05. ‘Fallout’ (Prime Video)

Los creadores de Westworld nos ofrecen, en esta oportunidad, otra distopía que resulta ser mucho más extravagante y divertida que la ofrecida por HBO. Y aunque las adaptaciones de videojuegos reconocidos a menudo no suelen ser exitosas (con la notable excepción de The Last of Us), en este caso no solo se ha respetado fielmente el material de origen, sino que además se ha expandido y estructurado con una trama tan irreverente, desenfrenada y violenta como conmovedora. Una mezcla entre el western clásico y El mago de Oz en un entorno futurista que lucha por sobreponerse a un holocausto nuclear.

Un ritmo vertiginoso y, sobre todo, personajes excepcionales hacen de esta una de las series más destacadas del año. Con Fallout, Amazon se ha deshecho del lastre de productos muy costosos y decepcionantes (como El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder o Citadel) y se enfoca en un contenido principal para adultos con algo importante que comunicar (como ha estado haciendo desde hace años con The Boys).

04. ‘La fiebre’ (Movistar +)

La vi casi de casualidad y fue una de las grandes sorpresas del año. Un conflicto racista en mitad de los premios más importantes del mundo del fútbol provoca un estallido social que bien podría ser la semilla de una guerra civil en la Francia actual. Y en epicentro de todo este caos, dos mujeres: una socióloga que trabaja para la empresa que gestiona la crisis del equipo de fútbol y una youtuber de derechas que quiere hacerse con el poder. Cada capítulo es trepidante, maravilloso, intenso y reflexivo. Una maravilla.

03. ‘Los años nuevos’ (Movistar +)

Rodrigo Sorogoyen (As Bestas, Antidisturbios) es el creador, junto a Sara Cano y Paula Fabra, de este este análisis casi quirúrgico, no solo de las relaciones amorosas sino también del paso del tiempo y de una generación a la que le prometieron un futuro que nunca llega. La ficción es un ejercicio de dirección de actores que debería estudiarse en cualquier escuela de audiovisuales. Iria del Río y Francesco Carril, los protagonistas, logran el milagro de hacer fácil lo difícil. Los años nuevos es un testamento audiovisual tan potente y con tantísima verdad que incluso llega a incomodar. Una maravilla que obliga al espectador a ver la vida de dos seres comunes como si estuviera ahí con ellos, espiando su intimidad más recóndita.

02. ‘Mi reno de peluche’ ( Netflix)

Hasta el último minuto esta era mi serie del año. Sin duda. Llevo meses obsesionado con ella. Hablamos de una de esas series que revolucionan y que pueden cambiar vidas. Empieza como una comedia bastante cínica o un thriller con humor negro, pero termina empujando al espectador a un abismo emocional sin parangón. Una pesadilla sobre nuestras propias responsabilidades, sobre el amor que creemos merecer y, ante todo, sobre la supervivencia de cualquier tipo de víctima. Sería el reverso oscuro y masoquista de La Bella y la Bestia, empapado en la lucidez desternillante y malsana de Fleabag y con toques de Atracción fatal y Perdida. Y lo más incómodo de todo es saber que la historia es real y está basada en las experiencias del propio autor y protagonista, el escocés Richard Gadd. La verdad que desprende Mi reno de peluche es abrumadora y espeluznante. Una obra maestra.

01. ‘Querer’ (Movistar +)

Esta es la culpable de que Richard Gadd y sus experiencias vitales no dominen esta lista pero es que, para ser justos, Querer es una serie perfecta, redonda y con un calado emocional y social sin igual. No es un artefacto feminista o político, es una obra que reflexiona y abre un debate. Nada aquí es obvio ni está subrayado. Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Goya a la mejor dirección novel por Cinco Lobitos, lleva el timón de una trama costumbrista, tensa y adictiva. Nagore Aranburu (Irati, Intimidad, Loreak), Pedro Casablanc (B, la película), Miguel Bernardeau (1899, Élite), Iván Pellicer (Paraíso) y Loreto Mauleón (Los renglones torcidos de Dios, Patria) son los principales protagonistas de un producto impecable. La trama es tan directa como compleja: una mujer denuncia a su marido tras 30 años de matrimonio por abuso sexual. Nunca la ha agredido y ella nunca ha dicho «no», por lo que nadie la cree, ni siquiera sus hijos. Todo lo bueno que se pueda decir de estos cuatro episodios es poco.