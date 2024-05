‘Wicked’: el tráiler de la precuela de ‘El Mago de Oz’ es pura magia

Al igual que sucede con las adaptaciones del mundo de los videojuegos, las secuelas tardías o la ferviente fiebre de hacer películas obre juegos de mesa y juguetes, las precuelas parecen estar viviendo también una época dorada. Tan sólo hay que echar un vistazo al Festival de Cannes que se está celebrando en estos instantes y ver cómo Furiosa es una de las principales atracciones fuera de la competencia o como por ejemplo, el universo de Frank Herbert lanzó recientemente el primer tráiler de una serie ambientada 10.000 años antes de Dune. El turno le ha llegado al universo de El Mago de Oz con Wicked, la versión cinematográfica del musical de Broadway que ya tiene un nuevo tráiler lleno de magia.

Todos merecemos la oportunidad de volar. Descubre ya el tráiler de #WICKED pic.twitter.com/eahB7Dif8g — Universal Pictures (@Universal_Spain) May 15, 2024

El adelanto promocional nos muestra un amplio vistazo a los mundos fantásticos que recorrerán tanto Glinda (Ariana Grande) como Elphaba (Cynthia Erivo), desde que inician su amistad en la universidad hasta que ambas se enamoran de su compañero de clase, el príncipe Fiyero (Jonathan Bailey). Del mismo modo, nos ofrece un vistazo a la agitada tierra de Oz gobernada por el Mago (Jeff Goldblum), indicando cómo la transformación del personaje de Erivo se irá produciendo hasta convertirse finalmente en la Bruja Malvada del Oeste que conocimos en el relato original. El resto del elenco incluye a Bowen Yang, Peter Dinklage, Adam James, Keila Settle, Bronwyn James, Ethan Slater, Colin Michael Carmichael y la oscarizada Michelle Yeoh.

‘Wicked’ tendrá dos películas

Wicked está dirigida por Jon M.Chu, responsable de otros títulos musicales como Street Dance o En un barrio de Nueva York, adaptando el guion a cargo de la nominada al premio Tony, Winnie Holzman. Una aventura dividida en dos partes y pensada como una experiencia navideña, siendo estrenadas en años consecutivos en esas fechas señaladas, concretamente este 2024 y el próximo 2025.

La idea de dividirla en dos partes la comunicó el propio cineasta en una publicación en Instagram hace ya dos años: «¡Decidimos darnos un lienzo más grande y hacer no sólo una película de Wicked sino dos! Con más espacio, podemos contar la historia de Wicked tal y como debe ser contada y al mismo tiempo aportar aún más profundidad y sorpresa a los viajes de estos queridos personajes».

El despliegue de efectos especiales que puede verse en el tráiler es digno de superproducciones de la talla de la saga Star Wars o Dune, justificándose en parte el abultado presupuesto de 310 millones de dólares que tiene la suma de las dos partes.

Ariana Grande vuelve a la actuación

Hoy la vemos más como una superestrella de la música, pero en realidad Ariana Grande comenzó su carrera como actriz infantil en series y películas de Nickelodeon como Victorious, Sam y Cat y Swindle, el gran golpe. Después dio el salto a la escena musical, convirtiéndose en una auténtica celebridad de la industria abandonando un poco ese lado más interpretativo, aunque siguió teniendo apariciones esporádicas en series de la talla de Scream Queens y breves cameos en cintas como Zoolander No.2, Los Ángeles de Charlie y No mires arriba.

Grande nunca se ha escondido en su deseo de estar presente en el proyecto desde su concepción inicial. «Fueron literalmente 10 años pensando ‘too,toc, ¿aún avance? ¿Habrá una audición este año o el próximo? Me gustaría empezar a prepararme hoy’», le contaba la ganadora de dos premios Grammy a Variety. Erivo también elogió el talento de la cantante de Florida: «Sólo necesito decir que no creo que la gente se dé cuenta de que ella tiene las habilidades necesarias. No creo que la gente se dé cuenta de lo brillantes que son el cerebro, la voz y el talento de esta persona».

Cynthia Erivo por su parte saltó a la fama por su trabajo en los escenarios, donde consiguió un Tony por su trabajo en el musical de El color púrpura. En 2018 debutó en el cine con el thriller dramático de Steve McQueen titulado Viudas y en el mismo año, apareció además en Malos tiempos en El Royale de Drew Goddard. En el terreno de las series formó parte de la adaptación de Stephen King, El visitante y recientemente actuó al lado de Idris Elba en la película Luther: Cae la noche.

El rosa combina bien con el verde. No te pierdas mañana el tráiler de #WICKED 💚💖 pic.twitter.com/D47CuaICpn — Universal Pictures (@Universal_Spain) May 14, 2024

Wicked llegará a los cines de todo el mundo el próximo 29 de noviembre. Será un mes lleno de grandes estrenos como Gladiator 2, Vaiana 2 o Red One, pero sin duda es la gran favorita para ser el taquillazo de la navidad gracias a su inversión y en parte, a la presencia de Ariana Grande.