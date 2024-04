Jonathan Nolan no pierde la fe y espera poder terminar ‘Westworld’ algún día

Aunque esté de actual celebración por recaudaciones globales como Wonka, Dune: Parte dos o Godzilla y Kong: El nuevo imperio, Warner Bros Pictures no ha sido una compañía alejada de la controversia en los últimos años. Tras su fusión con Discovery, la major ha sufrido una reestructuración importante, la cual la ha llevado a virar su estrategia de contenidos en varios frentes. Uno de ellos ha sido el mundo de los superhéroes de DC, bajo la nueva visión de James Gunn y Peter Safran. Bastante antes de esto, el estudio tuvo que afrontar polémicas cancelaciones de la talla de Batgirl y recientemente, el enterramiento de proyectos tan esperados como Coyote vs. Acme. No obstante, estas producciones siempre han mantenido un perfil bajo y en realidad, la cancelación más traumática fue la de la que en ese momento era la serie más cara de la compañía: Westworld. No contentos con dejarnos sin conocer el final de la historia de ciencia ficción, HBO la terminó retirando de su catálogo y ahora, fuera del formato físico es imposible encontrarla ya en ninguna plataforma. Sin embargo, mientras promocionaba Fallout, el creador Jonathan Nolan ha expresado su deseo de poder terminarla algún día.

Fallout es la nueva apuesta del streaming por el mundo de los videojuegos. Al igual que la serie que partía del material original de Michael Crichton, Nolan y Lisa Joy han adaptado el reconocido juego postapocalíptico de Bethesda y por supuesto, en la entrevista donde habla de esta nueva apuesta de la ciencia ficción, el creador fue preguntado por cómo tenía planeado terminar Westworld. El hermano del director de Oppenheimer tiene pensado en algún momento finalizar la historia por lo que reveló que ni él ni Joy, iban a revelar ningún detalle sobre cómo habría terminado el programa, para no estropear ninguna hipotética temporada futura.

“Nuestra filosofía desde el principio fue asegurarnos de que cada entrega, cada capítulo fuera algo completo, contara una buena historia y luego tuvieras la oportunidad de continuar”, comenzaba contándole Jonathan Nolan al medio The Wrap. El showrunner todavía tiene la esperanza de cerrar la historia para la audiencia, la cual se quedó sin saber en que quedaba una ficción que llevaba en antena desde el 2016: “Lisa y yo teníamos una arquitectura para la serie y estoy deseando tener la oportunidad de terminar estas cosas. Creo que nuestra esperanza todavía está en algún momento de tener la oportunidad de volver a visitar esa historia, y odiaría haberla estropeado ahora si tenemos la oportunidad de hacerlo”.

La audiencia no es la única que quiere conocer el final

Los fans de Westworld no son los únicos que se quedaron con ganas de conocer cómo iba a terminar la serie. Ni siquiera el reparto sabía como iban a terminar los arcos de sus personajes. De hecho, hace poco la actriz Evan Rachel Wood contó en una entrevista que le había pedido a los creadores que le contasen cuál había sido el desenlace de su personaje, pero ni siquiera la protagonista pudo persuadirlos para que revelasen ninguno de sus secretos. “Después de la cancelación le pregunté a los creadores ‘¿podéis decirme cómo van a terminar?’ Y no me lo dijeron”, le contó a THR a principios de este 2024.

Una respuesta con la que Rachel Wood ya anticipaba que de alguna forma, era porque creían en una futura posibilidad de finiquitar la historia: “Creo que porque, no lo sé, tal vez de alguna manera, en alguna iteración, podamos terminarlo, pero todavía no lo sé. Todavía me mantiene despierta por la noche”.

Jonathan Nolan: Un guionista clave en la carrera de su hermano

De ambos, el realmente conocido por las masas es el reciente ganador del Oscar a la Mejor dirección. Si bien es algo normal, dada la carrera de ambos, sería muy difícil entender el ascenso meteórico de Christopher sin la participación escrita de su hermano menor, Jonathan Nolan. Él fue el autor de la historia que más tarde adaptaría el cineasta británico en Memento. Al mismo tiempo, ambos coescribieron El truco final, El caballero oscuro, El caballero oscuro: La leyenda renace e Interstellar.

Fuera de la colaboración con su hermano, fue el creador de la serie Person of Interest y ahora, el próximo 11 de abril estrenará en Prime Video la primera temporada de Fallout.

¿Volverá en algún momento una última temporada de Westworld?