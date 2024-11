La expansión del universo de ‘The Batman’ pasa por hacer más series como ‘El Pingüino’

Puede que los fans de Batman estén esperando más de la cuenta para poder ver la secuela de la brillante cinta que Matt Reeves estrenó en 2022. Pero, para suerte de los acólitos del murciélago justiciero, la tendencia por crear spin-offs y el auge del streaming han empujado a que al menos, estos puedan tener una píldora más del mundo criminal de Gotham gracias a la serie El Pingüino. Una miniserie que está teniendo una acogida fantástica en la plataforma de Max, planteando una fórmula de expansión de la historia que según el propio Reeves, podría continuar con otros personajes.

Sin la presencia de Batman en la historia, al menos en los capítulos emitidos durante la redacción del presente artículo, cualquiera podría augurar que una serie centrada en el icónico villano no tendría una gran repercusión entre los suscriptores del servicio de streaming. En cambio, la creación de una atmósfera oscura y estimulante derivada del buen hacer en la película The Batman han impulsado esta nueva ficción, centrándose en la lucha de poder criminal tras los acontecimientos terroristas perpetrados por el villano Enigma. Protagonizada por un Colin Farrell hipercaracterizado, El Pingüino actualmente tiene siete episodios publicados en Max y la próxima semana, la serie finalizará con un esperado octavo capítulo que se espera como una especie de puente hacia lo que pueda acontecer en The Batman 2. Marcando récords de audiencia que no se veían desde el estreno de la primera temporada de The Last of Us, nadie duda de un seguimiento del universo de personajes adaptados por Reeves y por ello, no es de extrañar que el cineasta de a entender que la idea sobre el futuro de este relato es seguir construyendo series de este tipo con otros personajes, de la misma forma que lo ha conseguido la trama de Oz.

Matt Reeves espera crear más spin-off

La información sobre el posible futuro del mundo de The Batman nos llega a través de una última charla que el realizador de Monstruoso ha tenido con el actor Andy Serkis. Intérprete que por otro lado ha colaborado con Reeves en la saga de El amanecer del planeta de los simios y en la última adaptación del Caballero Oscuro, donde encarnó al mayordomo de Bruce Wayne, Alfred.

Reeves ejerce como productor ejecutivo de El Pingüino, sin embargo el cargo de Showrunner lo ocupa Lauren LeFrank, guionista de Chuck, mientras que en la dirección tenemos a Craig Zobel, responsable tras las cámaras de otras series como Mare of Easttown, American Gods, Westworld o The Leftlovers. Así, dado el gran éxito de ambos, Serkis le preguntó a Reeves por la continuación y expansión de dicho universo.

«Sí. Hemos estado hablando y es emocionante porque la gente está adoptando la serie. Mi fantasía se está haciendo realidad», comenzaba explicando el autor en la entrevista recogida por Interview Magazine. Después, matizó sobre cómo sería para él, la evolución narrativa de este entramado de personajes dentro de Gotham:

«HBO me ha apoyado increíblemente desde el principio. Hemos estado hablando de hacer otras series. Quería asegurarme de que no hiciéramos la historia de origen, que es lo que hacen otras series. Creo que la idea de poder poner una lente sobre estor personajes es una idea realmente emocionante (…) Puedes tener la experiencia de esta saga de crímenes épicos casi novelescos, pero también tienes estar experiencias separadas. Tienen su propio valor dramático. Así que la historia de Oz es la historia de Oz, y la idea es hacer estas otras historias de la misma manera».

¿Cuándo termina ‘El Pingüino’?

El próximo domingo día 10, Max publicará el octavo y último capítulo de El pingüino. De la misma forma que el inicio de la historia parte del final de The Batman, se espera que ese episodio especial además de terminar por todo lo alto, ofrezca nuevas pistas sobre hacia dónde se dirigirá la historia de The Batman 2. Aparte de Farrell, el proyecto ha tenido un reparto increíble en el que destaca el coprotagonismo de Cristin Milioti como Sofia Falcone y Rhenzy Feliz como Victor. Theo Rossi, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo y Mark Strong completan el casting principal.

The Batman 2 está programada para el 2 de octubre de 2026 y para su reparto, se ha confirmado el regreso de Serkis, Jeffrey Wright y por supuesto del propio héroe principal, Robert Pattinson. ¿Cuál será el próximo personaje que afronte este universo? ¿La Catwoman de Zoë Kravitz? ¿La historia del Comisario Gordon? ¿Una presentación del Joker?