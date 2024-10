Las 5 películas más vistas de Max para una tarde llena de cine: no te despegarás de la pantalla

HBO, HBO Max y finalmente, Max. La plataforma de streaming propiedad de Warner Bros. Discovery ha sufrido una acelerada transformación en los últimos años, auspiciada cómo no por algunas de las decisiones estratégicas más polémicas del mercado. Desde retirar parte de su catálogo a estrenar simultáneamente sus contenidos en los cines, hasta cancelar largometrajes prácticamente finalizados como Batgirl o Coyote vs. Acme. A pesar de todo, la marca que dirige David Zaslav no ha parado de crecer y nadie duda que en su abanico de ficciones se encuentran al menos, las series celebérrimas que todo seriéfilo que se precie debería ver. Por otro lado, el apartado fílmico está bastante más limitado respecto a sus principales competidora, pero posee algunas franquicias indispensables en el corazón de los amantes del celuloide. Hoy, repasamos las 5 películas más vistas en Max para disfrutar de una tarde de cine multitemático:

Las 5 películas más vistas en Max

1-‘Caddo Lake’ (2024)

Estrenada el pasado 10 de octubre y producida por M. Night Shyamalan, Los horrores de Caddo Lake es uno de esos filmes ideales para este mes de Halloween, bajo la dirección de Logan George y Celine Held, precisamente dos realizadores que han rodado varios capítulos de la serie de Apple TV + de Shyamalan, The Servant.

Cuando una niña de ocho años desaparece misteriosamente en Caddo Lake, una serie de muertes y desapariciones del pasado comienzan a entremezclarse, alterando para siempre la historia de una familia completamente rota. Protagonizada por Dylan O’Brian, Eliza Scanlen, Diana Hopper y Lauren Ambrose, esta trama sobrenatural se encuentra en la posición nº 1 en la lista de películas más vistas en Max.

2-‘El misterio de Salem’s Lot’ (2024)

Como ya hemos señalado, el mes en el que nos encontramos lleva a una tendencia y preferencia casi absoluta por el género del terror. Y claro, uno no puede pasar por esta tipología sin tropezarse al menos alguna vez con el nombre de Stephen King. Tras las cámaras, se encuentra Gary Dauberman. Un hombre asociado a dicha categoría, primero en el terreno del guion, donde ya adaptó a King en It e It.Capítulo 2. Después en la dirección, debutando en 2019 con la secuela Annabelle vuelve a casa.

El misterio de Salem’s Lot se centra en un escritor que regresa a la casa de su infancia para buscar la inspiración de su próximo libro. Allí descubre que su ciudad natal está siendo presa de un vampiro sediento de sangre.

3-‘El último duelo’ (2021)

Puede que la pasada Napoleón haya obtenido un «resultado merecido» en términos de calidad-respuesta del público. No obstante, antes de eso el cine reciente de Ridley Scott fue el protagonista en 2021 de una historia basada en hechos reales tremendamente infravalorada. Hablamos cómo no de la cinta que da título a este epígrafe: El último duelo.

Partiendo del multiperspectivismo y del efecto Rashomon, El último duelo narra el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges (Matt Damon) y el escudero Jacques LeGris (Adam Driver), al acusar el primero de abusar de su esposa. Para resolver el conflicto, el Rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar dicha disputa es un combate a muerte.

4-‘Venom: Habrá matanza’ (2021)

Ahora que se aproxima la despedida de Tom Hardy de su personaje superheroico con el inminente estreno de Venom: el último baile, los suscriptores de la plataforma de vídeo bajo demanda han conseguido llevar a la secuela de Eddie Brock y el simbionte negro hasta el puesto nº 4 de las películas más vistas de Max.

En la continuación, Venom y Eddie Brock todavía están intentando aprender a convivir juntos. Aunque esa disputa tenga que posponerse cuando un peligroso preso en el corredor de la muerte obtenga su propio simbionte.

5-‘La peor persona del mundo’ (2021)

Fue uno de los largometrajes más celebrados del 2021. Dirigida por Joachim Trier, La peor persona del mundo se centra en el personaje de Julie, una chica a punto de cumplir la treintena bajo una auténtica crisis existencial. Julie cree que ya ha desperdiciado parte de su talento, mientras que su novio Aksel es un exitoso novelista gráfico bastante mayor que ella. Él quiere que ella contenga su energía negativa, pero una noche de fiesta conoce al joven y encantador Eivind.