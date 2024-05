Estas son las mejores películas para disfrutar en familia el Día de la Madre

El Día de la Madre es una fecha señalada para compartir con la familia y celebrar, la presencia de todas esas mujeres que han sacado adelante a sus familias a pesar de las dificultades. Mujeres en el cine que han sido representadas de múltiples formas y que últimamente han adquirido una relevancia especial, sobre todo en el séptimo arte patrio, donde la familia se ha manifestado como un núcleo temático del drama individual. Con motivo de esta fecha tan especial, repasamos algunas de las mejores películas que se pueden ver para disfrutar en familia el Día de la Madre:

Películas perfectas para el Día de la Madre

‘Petite maman’

Quizás estemos hablando de una de las cintas más especiales que se pueden ver en el Día de la Madre. Un resultado que no nos sorprende viniendo de su autora, Céline Sciamma. La directora francesa es una de las voces más respetadas del cine europeo, con títulos a sus espaldas de la talla de Tomboy, La vida de Calabacín y Retrato de una mujer en llamas. En 2021, firmó Petite maman, una historia tierna y dulce, donde la familia y en especial la relación maternofilial juega un papel clave dentro de un imaginario fantástico.

En Petite maman, conocemos a Nelly. Una niña de 8 años que acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres a vaciar la casa en la que se crió su madre, explora el bosque donde solía jugar ella cuando era pequeña. Allí conoce a otra niña de su edad y entre ellas surge una rápida conexión. Juntas construirán una cabaña en el bosque y entre confesiones y secretos, descubrirán un secreto fascinante.

¿Dónde puede verse? Filmin.

‘Mamífera’

La critica la ha posicionado como uno de los mejores largometrajes españoles del 2024, que de seguro aspirará a varios premios Goya. Dirigida por Liliana Torres, Mamífera llegó el pasado 26 de abril a los cines como un drama sobre una madre primeriza, bueno más bien un embarazo que cambiará la vida de una pareja feliz.

Mamífera nos pone en la piel de Lola, quien disfruta de su vida en pareja con Bruno. Un embarazo inesperado revoluciona todos sus planes. Ella siempre ha tenido claro que lo de la maternidad nunca ha ido con ella, pero tras este “accidente”, se siente cuestionada por las expectativas sociales, teniendo que enfrentarse a sus temores más internos. Durante los tres días en los que tiene que esperar para llegar a su cita, Lola se acerca a sus amigas y familia con la intención de reafirmar su decisión. Un preámbulo donde Bruno, quien no se había visto nunca como padre, ahora no lo tiene tan claro.

¿Dónde puede verse? Actualmente en cines.

‘Leonera’

Del cine francés y el español, pasamos al argentino. El realizador Pablo Trapero obtuvo su primer gran éxito internacional con Leonera. Este drama carcelario llegó incluso a estar nominada. La Palma de Oro de de Cannes.

Leonera está protagonizada por Martina Gusman, quien encarna a Julia, una joven acusada del asesinato de su novio. Las circunstancias del crimen no están nada claras, por lo que acaba ingresando en prisión. Abatida y embarazada, debe adaptarse a su nueva vida en la cárcel, donde debe terminar naciendo su hijo Tomás.

¿Dónde puede verse? Netflix.

‘Cinco lobitos’

Fue uno de los grandes debuts cinematográficos del 2022 y la puesta a punto de toda una serie de complejas narrativas con la maternidad y ese alejamiento de las ciudades tan común en el actual cine patrio.

Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre primeriza y como todas, no sabe muy bien cómo serlo. Su pareja se ausenta por trabajo varias semanas, por lo que decide volver a casa, donde se reencontrará con sus padres. En ese pueblo costero del País Vasco, su madre le ayudará con la pequeña. Aunque acabe de ser madre, no deja de ser hija. La película perfecta para el Día de la Madre se llevó tres premios Goya en su edición, incluyendo el de Mejor dirección novel para Alauda Ruiz de Azúa.

¿Dónde puede verse? Bajo compra en Prime Video.

‘La hija oscura’

De un debut saltamos a otro, el de la actriz Maggie Gyllenhaal en la dirección. Protagonizada por Olivia Colman, Leda es una mujer que pasa sola unas vacaciones junto al mar. Allí constantemente, se encuentra con una madre y una hija que pasan los días en la misma plata. Intrigada por esa relación, recuerda con terror, confusión e intensidad su pasado. Entre sus memorias recordará algunas decisiones que tomó siendo una madre joven.

¿Dónde puede verse? Netflix y Movistar +.