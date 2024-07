Warner Bros se carga otra de sus series más esperadas: formaba parte del mundo de ‘The Batman’

No se puede decir que con Warner Bros. Discovery no llueva sobre mojado. La major se ha convertido en los últimos años en ser (por méritos propios) una de las plataformas más odiadas por sus propios fans, a raíz de cancelar varios de sus proyectos. Es cierto que todas las grandes corporaciones del aparato audiovisual replican esta práctica y, ni Netflix, ni Disney + ni Prime Video están exentas de anular aquellos productos que no les sean rentables. Pero la Warner y por extensión Max, va un paso más allá impidiendo el estreno de ficciones muy avanzadas en su desarrollo o incluso prácticamente terminadas como fue el caso de Batgirl o Coyote vs. Acme. Ahora, el turno le ha llegado a la serie spin-off de The Batman que iba a estar centrada en el psiquiátrico de Arkham.

La cinta The Batman supuso un soplo de aire fresco tanto para el personaje, como en general para el cine de superhéroes. Tanto es así, que al igual que sucediese con El escuadrón suicida y su spin-off de El Pacificador, el estudio se puso rápidamente las pilas para generar nuevas historias en torno al universo creado por Matt Reeves. Una de ellas era precisamente, una serie centrada en el lugar donde están encerrados la mayoría de los enemigos del Caballero Oscuro. Además del propio interés que genera de por sí una franquicia de la talla de Batman, uno de los grandes alicientes del proyecto era la dirección y guion de Antonio Campos. El showrunner estadounidense es un gran narrador de tramas a través de profundas cargas psicológicas inducidas en sus personajes, demostrándose esta virtud en obras como Simon Killer o Christine. Campos fue también el responsable de la dirección de El diablo a todas horas y por supuesto de supervisar cada una de las temporadas de la exitosa The Sinner. Su último gran éxito en la pequeña pantalla fue la miniserie The Staircase, disponible en Max. Sin embargo, este impresionante currículum no ha sido suficiente y según varios medios norteamericanos, la nueva aventura de Campos en DC está muerta.

Podría incluirse en ‘The Batman 2’

La información filtrada habla igualmente sobre la posibilidad de aprovechar parte de ese trabajo en una hipotética The Batman 2 que estaría muy ligada narrativamente a la presencia del hogar de los antagonistas del justiciero. De hecho, la cárcel para enfermos mentales apareció en la cinta de Reeves, en una secuencia donde el Enigma de Paul Dano y el Joker de Barry Keoghan mantienen una conversación.

El proyecto no obstante, nunca ha estado exento de problemas y cambios en la producción. Tres guionistas y tres directores diferentes han pasado por la serie desde que se anunció en 2020. El último en asumir el reto fue Campos en 2022, antes incluso de que la plataforma pasase de llamarse HBO Max a simplemente «Max» y coincidiendo con la toma de poder en el DC Universe por parte de James Gunn y Peter Safran. El showrunner original iba a ser el guionista Terence Winter (Los Soprano, El lobo de Wall Street) y en realidad, iba a estar centrada en el departamento de policía de Gotham bajo el nombre Gotham City PD. Finalmente se salió de la producción por diferencias creativas el mismo año en el que Warner hizo oficial el spin-off. Su sustituto fue Joe Barton (El encuentro, The Lazarus Project), pero cuando el concepto se trasladó a Arkham también abandonó la serie.

Iba a ser una serie de terror

En 2022, Reeves comentó en una entrevista con Variety que la ficción sobre Arkham emularía el ambiente de una «película de terror». Concretamente, el cineasta habló de la temática explicando que la prisión funcionaría como una especie de casa embrujada, siendo una idea que surgió dentro de la creación anterior, la cual ubicaba el centro de la narración en un departamento de policía de la oscura ciudad.

The Batman 2 llegará a los cines en 2026, aunque los fans no tendrán que esperar tanto para regresar al mundo criminal en el que vive Bruce Wayne. El próximo septiembre, Max estrenará El Pingüino, la serie centrada en el carismático villano que volverá a ser encarnado por Colin Farrell.

Batgirl y la serie cancelada sobre Arkham no son los únicos desplantes que desde Warner han tenido con los relatos relacionados con Batman. El 1 de agosto, Prime Video estrenará la serie de animación Batman: El cruzado enmascarado, después de que Max la retirase de sus planes y no quisiese tenerla en su catálogo.