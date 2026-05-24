El PSOE defiende a Zapatero pese a la rotundidad del informe de la UDEF: «Sale sólo en alguna conversación»

Para el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no hay motivo todavía para alarmarse con las investigaciones de la UCO y la UDEF que ponen a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la trama de corrupción del caso Plus Ultra. «Zapatero aparece apenas en alguna conversación», ha defendido este domingo mientras titulares se agolpan en todos los medios nacionales e internacionales.

Un día después de que Madrid fuera un río humano exigiendo elecciones generales inmediatas, en la Marcha por la dignidad, organizada por Sociedad Civil Española, y tras conocerse el informe de la UDEF, así como la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional, dentro de la presunta trama del ‘caso Plus Ultra’, Patxi López, lejos de mostrar preocupación por las informaciones furto de las investigaciones policiales, ha pedido «pruebas y que se garantice la presunción de inocencia» del exdirigente socialista.

En declaraciones a los medios antes de participar en la Festa de la Rosa en Granollers (Barcelona), ha lamentado este domingo que se conoce «como una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en cinco años prácticamente con Zapatero».

En el PSOE «seguimos defendiendo al presidente Zapatero, que fue un presidente que transformó España, que nos dotó de derechos y libertades como nunca. Y, en nuestra propia experiencia vital, no nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido, ni se haya podido corromper, y por eso seguimos defendiendo a nuestro presidente», ha sostenido.

Tratando de quitar importancia, ha afirmado que, por otra parte, hay «otro mundo en el que el Gobierno progresista sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente», y ha dicho que el PSOE afronta las elecciones municipales del próximo año con muchas ganas. Mientras no ha ahorrado energías en criticar el PP y Vox.

Con «el calendario de elecciones del PP no solo no se han desprendido de Vox, sino que dependen más que nunca. Hoy la prioridad nacional no es de Vox, es del Partido Popular y la prioridad nacional no son más que políticas racistas, xenófobas, que nos retrotraen a tiempos de dictaduras y con una falta de humanidad enorme», ha señalado.