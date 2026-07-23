Un incendio en San Martín de Valdeiglesias obliga a confinar una residencia de mayores y dos urbanizaciones

Un incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, a la altura del kilómetro 57 de la carretera M-501 por un vehículo que ha ardido, ha obligado a confinar de forma preventiva una residencia de mayores y a pedir a los vecinos de dos urbanizaciones que permanezcan en sus viviendas. Este nuevo incendio se ha producido a unos 20 kilómetros del incendio de Almorox que este miércoles obligó a evacuar el municipio madrileño de Villa del Prado.

Las autoridades han enviado un mensaje Es-Alert como medida preventiva para orddenar el confinamiento de la residencia de mayores Lópex Rumayor y a la población de las urbanización San Ramón y Jaracruz. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas mientras continúan las tareas para controlar el incendio.

En las labores de extinción, están trabajando dieciséis medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales de la región, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje en X.