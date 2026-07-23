Los incendios calcinan ya al menos 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más que hace un año

Los incendios forestales han calcinado ya 108.000 hectáreas en España en lo que va de 2026, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica actualizados esta misma mañana, jueves.

La cifra multiplica por cuatro la superficie arrasada en la misma fecha del año pasado, cuando el balance se cerró en 350.000 hectáreas. El dato actual se contabiliza en 24 grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas quemadas.

Ese balance oficial contrasta con el que ofrece el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que eleva la superficie quemada a 124.969 hectáreas repartidas en 348 incendios. La diferencia se debe al desfase entre la medición satelital en tiempo real y el peritaje posterior del Gobierno.

Cinco focos de gravedad

El incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, es ya el mayor de España en 2026 y el mayor registrado en la historia de Castilla-La Mancha. La superficie calcinada asciende a 32.000 hectáreas desde que se originó el pasado 16 de julio.

A escasos kilómetros, el incendio de Selas, también en Guadalajara y dentro del parque natural del Alto Tajo, ha quemado 2.600 hectáreas desde que se inició el 21 de julio. Ambos fuegos permanecen activos en la misma provincia, aunque en fase de estabilización.

El incendio iniciado en Almorox (Toledo) ha cruzado a la Comunidad de Madrid y afecta ya al municipio de Villa del Prado. La superficie calcinada por este fuego alcanza las 2.600 hectáreas repartidas entre ambas provincias.

Los focos más graves

En Ávila, el incendio de Burgohondo suma alrededor de 700 hectáreas quemadas desde su declaración, según las últimas estimaciones del operativo de extinción. Se trata de uno de los focos más recientes, activo desde este mismo miércoles.

En León, el incendio de Villaverde de los Cestos, en el municipio de Castropodame, permanece activo en nivel 2 de gravedad. La superficie afectada sigue en fase de perimetración, sin que las autoridades hayan facilitado todavía una cifra oficial cerrada.

En Huelva, el incendio declarado en El Cerro de Andévalo, que ha obligado a desalojar por completo Villanueva de las Cruces, ha calcinado 1.200 hectáreas hasta el momento.

Más provincias afectadas

Es el segundo gran incendio que sufre la provincia en apenas 48 horas, después del declarado un día antes en Almonaster la Real, que obligó a desalojar a más de 300 vecinos y que ya se encuentra estabilizado.

El incendio de La Mierla se encuentra actualmente a 10 kilómetros de la provincia de Soria y a 17 de la de Segovia, sin haber llegado a ninguna de las dos hasta el momento, según el último balance del operativo de extinción.

Los propios datos satelitales reflejan el ritmo de destrucción de las últimas semanas: la superficie calcinada en España pasó de 58.383 hectáreas el 8 de julio a más de 119.000 hectáreas contabilizadas antes de sumar los incendios declarados este miércoles.

Ritmo de destrucción

En la misma fecha de 2025, la superficie quemada en todo el país era de 35.270 hectáreas, frente a las cifras actuales, que casi la cuadruplican. El ritmo de destrucción se ha acelerado especialmente en las dos últimas semanas de julio.

El operativo estatal frente a los incendios cuenta con 600 profesionales distribuidos por el territorio, que trabajan los 365 días del año, según los datos del Ministerio. A ellos se suman los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, desplegados en varios de los fuegos activos.

A mediados de julio, el balance de Copernicus ya situaba a España como el país de la Unión Europea con más superficie calcinada, muy por delante de Francia, con unas 41.000 hectáreas, y de Portugal, con cerca de 28.000, una distancia que se ha ampliado en los últimos días.