Salsa para calçots en Thermomix: receta fácil y auténtica

Si has vivido alguna vez una calçotada de verdad, sabes que lo importante no es solo el fuego ni los calçots bien negros por fuera y tiernos por dentro. Lo que realmente marca la diferencia, lo que hace que alguien repita una y otra vez, es la salsa. Esa mezcla intensa, ligeramente ahumada y con textura espesa que convierte cada bocado en algo memorable.

Y aquí viene la buena noticia: hacer salsa para calçots en Thermomix es mucho más fácil de lo que parece. Nada de morteros eternos ni brazos cansados. En pocos minutos la tienes lista, con ese sabor auténtico que huele a domingo en el campo.

La base de toda buena salsa

La salsa tradicional de calçots es muy parecida al romesco. Lleva frutos secos, tomate, ajo, pan tostado y aceite de oliva. Ingredientes sencillos, pero que combinados en la proporción correcta tienen una potencia increíble.

Necesitarás tomates maduros (mejor si están asados), ajo asado, almendras y avellanas tostadas, una ñora hidratada o pimiento choricero, pan tostado, aceite, vinagre y sal. Nada raro. Todo bastante reconocible.

El secreto no está en complicarse, sino en equilibrar sabores: que no quede demasiado ácida, ni demasiado aceitosa, ni excesivamente espesa.

Paso a paso sin estrés

La Thermomix hace el trabajo pesado por ti. Primero trituras los frutos secos con el pan tostado hasta que queden bien picados. Después añades el tomate pelado, el ajo asado y la pulpa de la ñora. Trituras de nuevo hasta que la mezcla tenga un color rojizo uniforme y una textura densa.

Luego viene el momento clave: el aceite. Se añade poco a poco mientras la máquina está en marcha, para que emulsione ligeramente. No hace falta que quede como una mayonesa, pero sí que tenga esa cremosidad que invita a mojar sin parar.

Como otras opciones, mira esta Salsa romesco Thermomix, que sigue el mismo espíritu tradicional. ¿Más variaciones igual de ricas? La Salsa romesco Samantha Vallejo-Nágera, que aporta un matiz diferente sin perder la esencia.

El momento de probar (y ajustar)

Aquí viene la parte más humana del proceso: probar y ajustar. Quizá le falte un poco de sal. O una gota más de vinagre para darle chispa. Tal vez necesite una cucharada de agua si la notas demasiado densa.

Más allá de la calçotada

Aunque la asociamos automáticamente a los calçots, esta salsa da muchísimo juego. Queda fantástica con verduras a la plancha, con pescado al horno e incluso con carne a la brasa.

Si estás montando una comida más completa, puedes combinarla con otras Salsas de carne fáciles para ofrecer distintas opciones en la mesa.

Una vez que la pruebas casera, empiezas a buscar excusas para hacerla más veces.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

15-20 minutos aproximadamente.

Porciones:

6-8 personas como acompañamiento.

Información nutricional (aproximada):

Entre 250 y 300 kcal por ración, principalmente por el aceite de oliva y los frutos secos.

Tipo de cocina:

Tradicional catalana.

Tipo de comida:

Salsa y acompañamiento.

Al final, preparar salsa para calçots en Thermomix no es solo seguir una receta. Es preparar el corazón de la calçotada. Esa parte que hace que te manches las manos, que alguien pida más pan para rebañar y que, cuando se termine, siempre quede la sensación de que habría estado bien hacer un poco más.